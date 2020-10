Coburg: Heute beginnt der Bau des Globe-Theaters

Ein viergeschossiger, runder Baukörper aus hellem Fichtenholz: So soll das Coburger "Globe" aussehen, wenn es einmal fertig ist, in Anlehnung an das berühmte Globe Theater in London, das Shakespeare einst als Spielstätte diente. Heute (21.10.) findet auf dem ehemaligen Güterbahnhofsgelände der Spatenstich für den Neubau statt. Ab Herbst 2022 wird der Gebäudekomplex dann auch die vorübergehende Heimat des Landestheaters sein, das dringend generalsaniert werden muss.

Vorfreude in Coburg auf die neue Spielstätte

Der Bau sei die Garantie, dass Coburg Theater wolle, sagte Bernhard F. Loges, Intendant des Landestheaters, im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Das habe auch der einstimmige Stadtratsbeschluss im vergangenen Mai gezeigt. Die Vorfreude auf die Interimsspielstätte und die Erleichterung, dass der Betrieb während der Sanierung des Landestheaters weiterlaufen könne, sei deutlich spürbar.

Ab Oktober 2022 nimmt das Globe Theater den Spielbetrieb auf

Die Betriebserlaubnis für das Landestheater in Coburg läuft im Sommer 2022 aus, ab Oktober 2022 soll der Spielbetrieb des Theaters dann vorübergehend im Globe stattfinden. Wenn das Landestheater nach Abschluss der Renovierung dann wieder sein altes Zuhause bezieht, soll das Globe als Multifunktionshaus für Kultur- und Bildungsveranstaltungen genutzt werden. In die Diskussion um die Planung des Bauwerks hatte die Stadt auch die Coburger Bürger mit einbezogen.

Mehr als 500 Zuschauer finden Platz im Haus

Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) hatte den Bau des Globe im Vorfeld als Leuchtturmprojekt für die Weiterentwicklung des ehemaligen Güterbahnhofareals bezeichnet. Etwa 33 Millionen Euro werden der Rundbau, die drei Nebengebäude und die Gestaltung des Areals insgesamt kosten, zehn Millionen davon übernimmt der Freistaat Bayern. Je nach Anlass sollen im Globe mehr als 560 Zuschauer Platz finden.

Idee geht auf zwei Studierende aus Coburg zurück

Die Idee, in Coburg ein Theater wie in London zu bauen, geht auf zwei Studierende der Hochschule Coburg zurück. Die Globe GmbH, ein Zusammenschluss der Coburger Unternehmen Brose, HUK-Coburg und Kaeser, hatte im Anschluss die Planungen für den Rundbau und die Entwicklung des Areals übernommen und dann der Stadt Coburg geschenkt. Der Wert der Zuwendung lag nach Angaben der Stadt bei etwa drei Millionen Euro.