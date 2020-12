Coburg: Grüne wollen Mohrenstraße und Mohrenbrücke umbenennen

Die Coburger Grünen wollen am Abend auf ihrer Jahreshauptversammlung einen Antrag auf die Umbenennung der Mohrenstraße und der Mohrenbrücke beschließen. Der Begriff Coburger Mohr stoße der Partei schon lange auf, sagte Vorstandssprecherin Theresa Scholz dem Bayerischen Rundfunk.

Auch die Petitionen gegen das Stadtwappen in diesem Jahr hätten ihren Teil zu den Plänen der Grünen beigetragen. Man sei eine antirassistische Partei und wolle mit dem Antrag ein klares Statement setzen. Straßen umzubenennen sei im Grunde einfach und schnell umsetzbar. Ziel sei es, eine ergebnisoffene Debatte in die Gesellschaft zu tragen, so dass sachlich über die Verwendung des Begriffs Mohr diskutiert werden könne. Das betreffe auch das Stadtwappen.

Grüne: Wollen Mauritius als Stadtheiligen nicht in Frage stellen

Es gehe überhaupt nicht darum, den heiligen Mauritius als Stadtheiligen in Frage zu stellen, so Scholz weiter. Die Wahrnehmung des Begriffs Mohr habe sich gewandelt und daher helfe auch der Verweis auf Tradition nicht weiter. Die Darstellung des Mauritius solle schließlich nicht zu Missverständnissen führen oder dazu, dass sich schwarze Menschen ausgegrenzt fühlten. Die Grünen schlagen daher vor, Straße und Brücke beispielsweise in Mauritiusstraße und Moritzbrücke umzubenennen.

Grüne wollen für das Thema Alltagsrassismus sensibilisieren

Man sei sich bewusst, dass man mit dieser Debatte einige vor den Kopf stoße. Sie zeige aber auch, dass in Coburg ein Bewusstsein für diese Thematik vorhanden sei, sonst würden entsprechende Gegenreaktionen nicht so heftig ausfallen, sagte Scholz. Sollte der Antrag beschlossen werden, wolle man nicht direkt einen entsprechenden Antrag in den Coburger Stadtrat einbringen, sondern vielmehr mit Aktionen wie Diskussionsrunden und Podiumsgesprächen Aufmerksamkeit für das Thema erreichen. Solche Veranstaltungen mit Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, Historikern und Interessierten könnten natürlich nur stattfinden, wenn sich die Corona-Lage deutlich entspannt habe, sagte Grünen-Stadträtin Ina Sinterhauf dem BR.

Innenausschuss beschäftigt sich mit Coburger Mohr

Bei diesen Aktionen solle auch mehr Wert auf die Ansichten und Aussagen von Menschen mit dunkler Hautfarbe gelegt werden. Sinterhauf kann sich in diesem Zusammenhang auch vermehrt künstlerische Aktionen vorstellen. In diesem Jahr hatten bereits verschiedene Petitionen die Umwandlung des Stadtwappens gefordert, was zu Diskussionen geführt hatte. Selbst der Innenausschuss des Landtags hatte sich mit der Darstellung des Coburger Mohren beschäftigt. Man hoffe auf eine ergebnisoffene Diskussion in Coburg, hieß es dort. Die Entscheidung zu Umbennenungen könne aber nur die Stadt selbst treffen.