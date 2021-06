Coburg: Gewerkschaft ruft 1.100 Bauarbeiter zum Protest auf

Im Kampf um höhere Löhne wollen Bauarbeiter in Coburg an einer bundesweiten Protestaktion teilnehmen. Die Baubranche habe in Stadt und Landkreis Coburg dazu beigetragen, die Wirtschaft in Zeiten der Corona-Krise zu stabilisieren, teilt die Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) mit. Der etwa einstündige Protest soll um 12 Uhr mit einer Abschluss-Kundgebung auf dem Coburger Schloßplatz vor dem Theater enden.

Coburg: Auftragsbücher der Baufirmen sind voll

"Es ist überfällig, dass die Beschäftigten mehr Anerkennung für ihren unverzichtbaren Job bekommen", so Hans Beer, Regionalleiter der IG Bau Franken. Trotz Pandemie würden die Arbeiten auf Baustellen in Nordbayern nach wie vor auf Hochtouren laufen. Aufgrund der hohen Auslastung der Baufirmen kämen die Betriebe vor allem im Wohnungsbau den Aufträgen kaum hinterher. Alleine im Raum Coburg seien zwischen 2011 und 2019 rund 1.250 Wohnungen mehr genehmigt als fertiggestellt worden. Diese Wohnungen müssten erst noch gebaut werden, um Abhilfe auf dem angespannten Immobilienmarkt zu schaffen, heißt es von der IG Bau unter Berufung auf Daten des Pestel-Instituts aus Hannover.

IG Bau fordert Einkommensplus von 5,3 Prozent für Bauarbeiter

Mit der Protest-Aktion in Coburg soll auf die aktuellen Tarif-Forderungen für die Branche aufmerksam gemacht werden. Die Tarifverhandlungen für bundesweit 890.000 Bau-Beschäftigte gehen am Montag in die zweite Runde. In der Tarifrunde fordert die IG Bau neben einem Einkommensplus von 5,3 Prozent auch eine Entschädigung für die meist unbezahlten Fahrzeiten zu den Baustellen. Darüber hinaus sollen die Lohnunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland überwunden werden.