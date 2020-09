Coburg: Frau sticht Mann mit Messer in den Hintern

In Coburg hat eine Frau ihrem Ehemann ein Messer ins Gesäß gestochen. Das Paar lebte getrennt. Die Frau wurde von der Polizei festgenommen.

Frau sticht Mann im Streit Messer in den Po

Wie die Polizei mitteilt kam es am Mittwochabend in der Wohnung der Frau zwischen dem getrennt lebenden Ehepaar zu einem Streit. In dessen Verlauf stach die 42-Jährige ihrem ein Jahr älteren Mann mit einem kleinen Küchenmesser in den Hintern.

Nachbarin findet verletzten Mann

Eine Nachbarin fand den verletzten Mann und alarmierte die Polizei. Diese rückte wegen der zunächst unklaren Lage mit einem Großaufgebot an und nahm die Frau vorläufig fest. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der Mann wurde in das Klinikum Coburg gebracht. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei nicht.