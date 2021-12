Coburg: Feuerwehr muss 21-Jährigen nach Unfall aus Auto befreien

Am Dienstagabend ist ein 21 Jahre alter Mann bei einem Unfall in Coburg in seinem Auto eingeklemmt worden. Nachdem er befreit wurde, musste er seinen Führerschein abgeben, berichtet die Polizei.

Unfall: Feuerwehr muss 21-Jährigen aus Auto befreien

Demnach hatte sich der 21-Jährige, der mit seinem Auto auf der Abfahrt der B4 zur B303 unterwegs war, offenbar verfahren. Dann habe er ein Wendemanöver eingeleitet und dabei einen von hinten kommenden Kleintransporter übersehen. Dabei sei er gegen die Front des Transporters gefahren. Durch den Aufprall sei sein Auto nach vorne geschleudert worden. Feuerwehrleute mussten den 21-Jährigen dann aus seinem Fahrzeug befreien.

Kraftfahrstraße: Wenden verboten!

Der Fahrer des Transporters und seine sechs Kinder, die ebenfalls im Wagen saßen, blieben unverletzt. Der 21-Jährige wurde mit leichten Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Klinikum Coburg gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 13.000 Euro.

Beamten stellten zudem den Führerschein des Unfallverursachers sicher: wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Das habe die Staatsanwaltschaft angeordnet, weil Wenden auf einer Kraftfahrstraße verboten ist.