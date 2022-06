Coburg: Claudia Roth eröffnet Samba-Festival

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (B90/Grüne) wird in diesem Jahr das Samba-Festival in Coburg mit eröffnen. Wie der Veranstalter, die Sambaco GmbH mitteilt, wird die Staatsministerin zuvor die Laudatio für den "Humano-Preis" halten.

Claudia Roth als "perfekte Laudatorin"

Dabei wird ein Botschafter der Menschlichkeit ausgezeichnet. Roth sei aufgrund ihrer Vita die perfekte Laudatorin für diesen Preis, so Samba-Chef Rolf Beyersdorf. Die Politikerin ist unter anderem Mitglied in Verbänden wie Pro Asyl und dem Lesben- und Schwulenverband Deutschland. Am Festival-Samstag wird Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) als Schirmherr der Veranstaltung vor Ort sein.

Samba-Festival in abgespeckter Version

Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie gibt es Änderungen in der Konzeption des Festivals. Neu ist, dass diesmal keine Bühnen über die ganze Stadt verteilt sein werden. Stattdessen gibt es lediglich ein kleineres, abgesperrtes Veranstaltungsgelände rund um den Schlossplatz, für das Eintritt gezahlt werden muss. Zudem wird es am Sonntag keinen Festival-Umzug durch die Innenstadt geben, wie es 2019 noch der Fall war. Stattdessen soll es ein Familienfest geben.