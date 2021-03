Coburg: Brose meldet positives Jahresergebnis trotz Corona

Der Automobilzulieferer Brose mit Sitz in Coburg hat im vergangenen Jahr trotz der Corona-Pandemie ein positives Geschäftsergebnis erwirtschaften können. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. So habe man 2020 trotz einer stark rückläufigen Automobilproduktion, der Coronakrise und interner Aufwendungen für die Restrukturierung 5,1 Milliarden Euro umsetzen können.

Brose: Positives Geschäftsergebnis trotz Umsatzrückgang

Dies sei ein Umsatzrückgang von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und entspräche der allgemeinen Entwicklung der Automobilproduktion, heißt es in der Mitteilung. Finanzielle Belastungen der Erneuerungs- und Restrukturierungsphase der Brose-Gruppe und die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie hätten das Ergebnis deutlich negativ beeinflusst. Mit kurzfristigen Maßnahmen zur Kostensenkung seien mehrere hundert Millionen Euro eingespart worden. Die Liquidität habe sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert und die Unabhängigkeit des Familienunternehmens sichergestellt werden können.

Elektrifizierung steht bei Brose im Fokus

2020 habe die Brose-Gruppe einen Auftragseingang in Höhe von etwa 1,3 Milliarden Euro verzeichnen können, den zweithöchsten in der Unternehmensgeschichte, heißt es weiter. Die Aufträge seien sowohl in angestammten, als auch in neuen Geschäftsfeldern wie Radar-Sensorik zur Kollisionserkennung und Bauteilen für E-Roller getätigt worden. Brose will die Bereiche Elektrifizierung und Vernetzung weiter ausbauen und investiert dazu in den kommenden drei Jahren mehr als eine Milliarde Euro in innovative Technologien, technische Anlagen und den weltweiten Ausbau von Standorten.

Coburg: Zulieferer erwartet Erholung der Automobilproduktion

Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen trotz der pandemiebedingten Unsicherheiten und eines weltweiten Halbleitermangels mit einer weiteren Erholung der Automobilproduktion. 2022 wolle man wieder das Niveau von 2019 erreichen und plane in den nächsten Jahren schneller als der Markt zu wachsen, heißt es von Ulrich Schrickel, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Brose-Gruppe.