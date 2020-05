Coburg bezieht Bürger in Bau des Globe-Theaters mit ein

Ab Montag (18.05.20) haben die Bürger der Stadt Coburg die Möglichkeit, sich an der aktuellen Stadtratsdiskussion um den Bau des Globe-Theaters zu beteiligen. Dafür hat die Stadt Coburg ein multimediales Frage-Antwort-Portal im Internet erstellt.

Globe Theater: Stadtratssitzung berät über Ausschreibung

Eine Website der Stadt Coburg zeigt aktuelle Informationen über den Stand der Planung, zudem beantwortet – schriftlich oder per Video – unter anderem Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) die Fragen der Bürger. Im Rahmen der Stadtratssitzung am 28.05.20 soll dann über die Ausschreibung des Projekts beraten und entscheiden werden. Die Frage der architektonischen Gestaltung stehe aber bereits fest, heißt es in einem Schreiben der Stadt. In der Sitzung gehe es daher um Änderungen im Zuge der Werkplanung.

Ersatz für Coburger Landestheater

Weil das Coburger Landestheater in den kommenden sechs Jahren für maximal 100 Millionen Euro saniert werden muss, fungiert das Globe Theater vorerst als Ersatzspielstätte. Der Rundbau aus Holz soll am alten Güterbahnhof in Coburg entstehen. Nach seiner Zeit als Ersatzspielstätte wird das rund 30 Millionen Euro teure Gebäude als Multifunktionshaus für Kultur- und Bildungsveranstaltungen genutzt.