17.08.2021, 11:48 Uhr

Coburg: Betrunkener Radfahrer fährt vier Jahre altes Kind um

Auf einem Radweg in einer Parkanlage in Coburg fährt ein Radfahrer so schnell auf ein Kind zu, dass es nicht mehr ausweichen kann. Das Kind musste mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt indes gegen den betrunkenen Mann.