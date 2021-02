vor 40 Minuten

Coburg baut weiter am Hochwasserschutz fürs Bahnhofsviertel

Für etwa fünf Millionen Euro wird in Coburg der Hochwasserschutz ausgebaut. Um das gefährdete Bahnhofsviertel zu schützen, beginnen in Kürze die Arbeiten für die letzten beiden Bauabschnitte. Bis 2022 sollen die Maßnahmen an der Lauter fertig sein.