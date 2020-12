Coburg: Bald Besuchsverbot in Alten- und Pflegeheimen?

Wegen des hohen Corona-Inzidenzwertes von 535,6 in der Stadt Coburg wird über weitere Beschränkungen für die Bevölkerung in Stadt und Landkreis nachgedacht. Möglicherweise werde ein generelles Besuchsverbot für Alten- und Pflegeheime erlassen, teilte der Landrat von Coburg, Sebastian Straubel (CSU) im Gespräch mit dem BR am Dienstag mit. Allerdings sei noch keine Entscheidung gefallen, sagte der Landrat nach einer Katastrophenschutzbesprechung im Landratsamt.

Coburg mit zweithöchstem Inzidenzwert in Deutschland

Der Hotspot Coburg hat den höchsten Corona-Inzidenzwert in Bayern und den zweithöchsten in Deutschland. Außerdem überlegt der Landrat, die Allgemeinverfügung des Freistaats Bayern zu verschärfen. Das Landratsamt werde möglicherweise Besuche von Angehörigen zweier Hausstände untersagen. Wegen des hohen Inzidenzwertes in der Stadt, aber auch im Landkreis Coburg mit einem Corona-Inzidenzwert von 293,96 sei die Kontaktkette nicht mehr nachvollziehbar, sagte Landrat Straubel.

Erste Impfungen in Coburg

In zwei Coburger Altenheimen wurden heute die ersten Bewohner geimpft. Jeweils 50 Senioren ließen sich impfen, teilte die Pressesprecherin des Landkreises, Corinna Rösler, mit. Die Rückmeldung sei hoch gewesen. Nicht geimpft würden kranke und mit dem Coronavirus infizierte Senioren. Geimpft werde also nur in Heimen, wo die Viruskrankheit noch nicht ausgebrochen sei.

Für heute und morgen stünden in Coburg 400 Impfdosen zur Verfügung: 100 für Heime und 300 für die Coburger Klinik. Dort würde das Personal geimpft. Wenig Andrang herrschte im Coburger Impfzentrum, allerdings könnten nur Personen mit einem Impftermin kommen, betonte die Pressesprecherin.