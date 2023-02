Coburg: Aus Gericht geflohener Sexualstraftäter gefasst

In Coburg ist am Dienstag der am Montag aus dem Gebäude des Landgerichts entflohene Sexualstraftäter von der Polizei festgenommen worden. Wie ein Polizeisprecher gegenüber BR24 am Morgen sagte, war die Polizei die gesamte Nacht mit einem Großaufgebot im Stadtgebiet unterwegs.

Flüchtiger Sexualstraftäter im Landkreis Coburg gefasst

Nach Angaben des Polizeisprechers Stefan Probst, sei der Mann am Vormittag in Grub am Forst im Landkreis Coburg aufgegriffen worden. Zuvor habe es eine Mitteilung aus der Bevölkerung gegeben. Der Mann habe sich widerstandslos festnehmen lassen, so Probst. Der 47-Jährige hatte nach BR-Informationen sein Aussehen leicht verändert und die Haare gekürzt. Anhand von Fingerabdrücken konnte er allerdings zweifelsfrei identifiziert werden.

Polizei ging Hinweisen aus der Bevölkerung nach

Am Morgen war erneut die Bereitschaftspolizei zur Unterstützung im Stadtgebiet auf Streife: "Wir hatten in der Nacht einen erneuten Einsatz des Polizeihubschraubers, Polizei in Uniform und Zivilkräfte waren an der Suche beteiligt", so Polizeisprecher Stefan Probst im Gespräch mit BR24. Der 47-jährige verurteilte Straftäter konnte im Laufe des Vormittags festgenommen werden. Am Morgen waren viele Polizeikräfte im Einsatz, sie gingen auch Hinweisen aus der Bevölkerung nach, so Probst.

Sexueller Missbrauch an Kindern: in Abwesenheit verurteilt

Der 47 Jahre alte Mann war am Montag während der Verhandlung vor dem Coburger Landgericht aus einem gesicherten Fenster im Erdgeschoss geflüchtet. Das Gericht verurteilte ihn anschließend in Abwesenheit zu einer Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass er seine Töchter über Monate hinweg sexuell missbraucht hatte.

Der 47-Jährige lebte zuletzt in Coburg und kennt sich in der Stadt nach Informationen von BR24 auch gut aus. Möglich wäre also auch, dass sich der Mann bei Bekannten versteckt oder einen Unterschlupf gefunden hatte.

Der Artikel wird aktualisiert, wenn neue Informationen vorliegen.