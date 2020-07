Coburg: Abgeordneter soll gegen Kohleausstieg stimmen

Der Bundestag stimmt am Freitag (03.07.20) über den Kohleausstieg ab. Die Fridays for Future Bewegung in Coburg hat den Bundestagsabgeordneten Hans Michelbach (CSU) in einem Brief aufgefordert, dem Gesetz zu einem Ausstieg aus der Kohleförderung bis 2038 nicht zuzustimmen. Stattdessen verlangen die Unterzeichner vom Abgeordneten Michelbach, sich für ein neues Ausstiegsgesetz mit einer kürzeren Laufzeit stark zu machen.

Klimapaket und Kohleausstieg

Der Abgeordnete Hans Michelbach vertritt die Region Coburg und Kronach im Bundestag. Er habe im vergangenen Dezember bereits für das Klimapaket gestimmt habe, würde eine Zustimmung zum Gesetz am Freitag diese Entscheidung konterkarieren, heißt es von den Verfassern des Schreibens. Kohle sei eine Energieform, deren Nutzung große Landschaftszerstörung und tiefe Eingriffe in das Leben vieler Menschen mit sich bringe.

Der Bundestagsabgeordnete will den Brief beantworten

Auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks teilte das Büro des Bundestagsabgeordneten mit, die Verfasser des Briefs würden eine Antwort erhalten. Der Bundestag wird auch über die Milliarden-Hilfen für die betroffenen Kohleregionen nach dem für 2038 geplanten Ausstieg entscheiden.