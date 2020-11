Coburg: 70 Bäume für den Klimaschutz im "Park der Arten"

In Coburg sind auf der Lauterer Höhe die ersten von insgesamt 70 Bäumen für eine Allee gepflanzt worden. Diese Allee soll der erste Schritt für einen "Park der Arten" auf dem Areal sein. Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) sagte bei der Pflanzaktion dem Bayerischen Rundfunk, man müsse als Kommune bei den Themen Klimaschutz und Artenvielfalt ein Vorbild sein und Initiativen starten.

70 Bäume für den Klimaschutz und die Artenvielfalt

Mit den 70 Bäumen, die man zusammen mit der Wohnbau Stadt Coburg GmbH pflanze, setze man ein klares Signal, dass Klimaschutz und Artenvielfalt wichtige Themen in der Stadt Coburg seien. Die Bäume sind eine Spende der Wohnbau GmbH anlässlich ihres 70. Jubiläums. Ursprünglich wollte man 70 Baum-Patenschaften in der Stadt Coburg vergeben, wegen der Umstände der Corona-Pandemie habe man sich aber für die Allee im Norden der Stadt entschieden, sagte Geschäftsführer Christian Meyer.

360.000 Euro Gesamtkosten für den "Park der Arten"

In vier Reihen werden in Blickrichtung zur Veste Coburg Baumhaseln, verschiedene Kastanienbäume, Walnussbäume und Schwarznussbäume gepflanzt, sagte Bernhard Ledermann, Leiter des Grünflächenamtes der Stadt Coburg, dem BR. Im Anschluss an die Allee sollen noch ein begehbarer, fünf Meter hoher Rasenhügel und ein "Park der Arten" mit verschiedenen, ökologisch wertvollen Pflanzen und Bäumen entstehen. Diese Teilabschnitte sind noch in Planung. Die Stadträtinnen und Stadträte müssen im entsprechenden Senat noch jeweils zustimmen. Die Kosten für die gesamte Gestaltung liegen etwa bei 360.000 Euro, so Ledermann.