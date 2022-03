Coburg: 24 politisch motivierte Graffitis - Polizei sucht Zeugen

In Coburg haben unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag insgesamt 24 politisch motivierte Graffitis gesprüht. Wie die Polizei berichtet, beträgt der Sachschaden rund 2.500 Euro.

"Schmierereien" an Hauswänden und Schildern

Die Polizei wurde erst am Morgen über die Sprühereien, die Botschaften aus dem linken politischen Spektrum enthalten sollen, informiert. Die Täter hätten zum Teil Schablonen benutzt, um ihre Schriftzüge in roter und blauer Farbe an Hauswände, Stromverteilerkästen, Straßenschildern und Mülltonnen anzubringen.

Politisch motivierte Schmierereien in Coburg

Die Polizei sucht Zeugen. Wer in der Nacht auf Dienstag in der Innenstadt, insbesondere im Bereich zwischen Walkmühlgasse, Lohgraben und Rosengasse verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich bei der Polizei melden. Bereits Anfang des Jahres hat es in Coburg ähnliche Vorfälle gegeben: Nachdem sowohl rechte als auch linke politische Schmierereien aufgetaucht waren, ermittelte der Staatsschutz.