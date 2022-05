Coburg: 22-Jähriger bedroht nach Einbruch Polizisten mit Waffe

Ein 22 Jahre alter Mann hat am Freitagabend in Coburg nach einem Einbruch Polizisten mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Wie die Polizei berichtet, hatte eine Zeugin gegen 19.30 Uhr den Einbruch in eine Wohnung in der Samuel-Schmidt-Straße gemeldet. Demnach sei der mutmaßliche Täter, ein junger Mann, mit der Beute zu Fuß geflüchtet.

Mann von 22-Jährigem geschlagen und beleidigt

Nachdem Polizeibeamte am Einsatzort waren, ging eine Meldung über eine körperliche Auseinandersetzung in der Scheuerfelder Straße ein, bei der ein 22 Jahre alter Mann einen 44-Jährigen geschlagen und beleidigt hätte.

Polizisten mit gestohlener Schreckschusswaffe bedroht

Vor Ort habe der Tatverdächtige die Polizisten dann mit einer Schusswaffe bedroht. Als die Beamten ihrerseits einen Schusswaffengebrauch androhten, hätte der Mann seine Waffe weggeworfen und die Polizisten überwältigten ihn. Beim Untersuchen der Waffe des Mannes, stellten die Polizisten fest, dass es sich dabei um eine Schreckschusswaffe handelte, die offenbar beim kurz zuvor erfolgten Einbruch gestohlen wurde.

Weiteres Diebesgut sichergestellt

In der Wohnung des 22-Jährigen stellten die Beamten laut deren Mitteilung weiteres Diebesgut sicher. Der Tatverdächtige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls, der Körperverletzung und Bedrohung strafrechtlich verantworten