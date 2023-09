Faktenfuchs: CO2-Ausstoß pro Kopf in Bayern unter Bundesschnitt

Die Behauptung:

Joachim Herrmann, CSU: “Der CO2-Ausstoß pro Kopf in Bayern ist wesentlich niedriger als im Bundesdurchschnitt.”

Richtig oder falsch?

Richtig.

Die Fakten:

In Bayern liegt der CO₂-Ausstoß pro Kopf tatsächlich niedriger als im bundesweiten Durchschnitt. Wie aus Zahlen des Landesamts für Statistik hervorgeht, die der #Faktenfuchs per Mail erhalten hat, betrug der CO₂-Ausstoß je Einwohner in Bayern im Jahr 2019 5,9 Tonnen. In Deutschland lag der CO₂-Ausstoß pro Einwohner bei 8,5 Tonnen.