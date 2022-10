Co-abhängig: Wenn der Alkohol die Freiheit raubt

Sieben Jahre lang fand Heinz Dengel aus Neubrunn in Unterfranken kein Ende mehr, wenn er trank. Seine Frau Sigried saß mit ihm in der Wirtschaft und musste mit ansehen, wie er immer mehr im Alkohol versank. Am Montagmorgen rief sie bei seinem Arbeitgeber an und log: Ihr Mann sei erkältet, sagte sie, während Heinz Dengler im Bett lag und seinen Rausch ausschlief.

In guten wie in schlechten Tagen

Angehörige, die ihren süchtigen Partner um jeden Preis schützen und ihm alle Verantwortung abnehmen, sind co-abhängig, weiß Psychologe Helmut Kolitzus aus München: "Wir Menschen möchten ein Gleichgewicht erreichen. Und hier ist das Gleichgewicht ja massiv gestört durch die Suchtkrankheit des Ehemannes und Vaters."

Der Versuch, dieses Gleichgewicht wieder herzustellen, kann eine lange Zeit gelingen. Die Co-Abhängigen richten sich nach dem Suchtkranken aus. "Das heißt, ihr ganzes Leben ist von diesen Fragen bestimmt: Was ist da los? Wie ist er heute beieinander? Wie viel hat er schon getrunken? Natürlich soll man in guten wie in schlechten Tagen dem anderen helfen, wie das so schön bei der Heirat formuliert wird - das ist ja selbstverständlich. Aber hier ist es leider so, dass die Hilfe in die falsche Richtung führt", sagt Kolitzus, der auf Therapien von Sucht und Burnout spezialisiert ist.

Einsicht ist der erste Schritt

Der erste und für viele größte Schritt zur Besserung ist die Einsicht des Alkoholkranken: "Ich bin süchtig." Und auch die Einsicht des Partners oder der Partnerin, mit Konsequenzen wie Sigrid Dengel sie formuliert: "In Liebe fallen lassen. Nicht mehr weiter helfen, bis er den Punkt erreicht hat und was tut."

Raus aus dem Teufelskreis

Das bedeutet nicht zwangsläufig, den Partner zu verlassen. Sondern den Teufelskreis zu durchbrechen, der da lautet: Wer den Kranken stabilisiert, stabilisiert auch dessen Sucht. "Es muss der Tiefpunkt irgendwann erreicht werden“, sagt Psychologe Helmut Kolitzus. "Der Tiefpunkt ist gleichzeitig der Wendepunkt einer Kurve, und dann kann es wieder nach oben gehen."

Heinz Dengel macht schließlich eine Entzugstherapie. Seitdem trinkt er keinen Alkohol mehr. Doch für seine Frau ist damit noch längst nicht alles wieder gut. "Mein Problem war, dass ich ihm nie widersprochen habe. Er hat mich ja immer klein gehalten." Auch Sigried Dengel braucht Zeit, wieder zu sich selbst zu finden und sich wieder als eigenständigen Menschen zu spüren. "Das war irgendwie das Wichtigste, dass sie ihren eigenen Wert wiedererkannte", sagt Heinz Dengel aus heutiger Sicht.

Heute kann das Ehepaar wieder entspannt zusammen im Garten sitzen. Beide sind immer noch in einer Selbsthilfegruppe des Kreuzbundes in Würzburg – und sie fahren gemeinsam Motorrad. Ihre Gang heißt Dry Riders - trockene Motorradfahrer.