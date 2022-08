Club-Spieler und Sparkasse räumen Spielplatz in Nürnberg auf

Glasscherben, Verpackungen, Zigarettenpackungen und Glasflaschen – all das findet sich auf dem rund 5.000 Quadratmeter großen Spielplatz an der Volkmannstraße in der Nürnberger Südstadt. Mehrere Monate war das Areal wegen Corona geschlossen, nun sollen die Tore morgen wieder geöffnet werden. Damit das klappt, packen rund 20 Freiwillige an. Sie sind alle Teil der Aktion "Spielräume meets…", eine gemeinnützige Aktion des 1. FC Nürnberg und der Sparkasse Nürnberg. Dort engagieren sich Vertreter beider Institutionen ehrenamtlich für verschiedene Projekte engagieren. Und zwar jeden Monat, sagt Beate Treffkorn, Leiterin der Unternehmenskommunikation der Sparkasse Nürnberg.

"Das Coole ist, dass viele Akteure zusammenfinden und gemeinsam was Gutes tun. Das ist auch der Sinn dieser Community, viele sollen mobilisiert werden." Beate Treffkorn, Sparkasse Nürnberg

Clubprofi hilft mit

Auch Christoph Daferner, Spieler des 1. FC Nürnberg, war bei der Aktion heute Nachmittag auf dem Spielplatz dabei. Er habe schon mehrere Säcke Müll gesammelt und es mache richtig Spaß, den Spielplatz auf Vordermann zu bringen. Der ist bisher noch relativ leer. Außer einem großen bunten Boot, das mitten auf einer grünen Wiese steht, gibt es hier keine Spielgeräte. Dass sei aber auch nicht das Ziel des Aktivspielplatzes, sagt Katja Masin vom Kinderhaus Nürnberg. Das Konzept sei, dass die Kinder ihren Spielplatz mitgestalten.

In rund einem Jahr soll hier aber schon mehr stehen – etwa Hütten, eine Feuerstelle und weitere Spielgeräte, die die Kinder zumindest zum Teil mit den Erzieherinnen und Erziehern des Kinderhauses bauen. Dabei gehe es auch darum, dass die Kinder auch Verantwortung dafür übernehmen, dass der Spielplatz gut erhalten bleibt.

Großzügige Spende

Dass der Aktivspielplatz wieder eröffnet werden kann, verdankt das Kinderhaus Nürnberg einer großen Spende der Falk-Stiftung, die mehrere Zehntausend Euro in das Projekt gesteckt hat. Katja Masin ist auch sehr glücklich darüber, dass die ehrenamtliche Aktion "Spielräume meets…" heute bei der "Südstadtinsel" ist und beim Saubermachen und Aufräumen geholfen hat. Während der Spielplatz geschlossen war, habe es einiges an Vandalismus gegeben.

Die rund 20 freiwilligen Helfenden sind mit großem Engagement dabei, so dass nach wenigen Stunden der Spielplatz wieder in gutem Zustand ist. Der Rasen ist frisch gemäht und vertikutiert. Ab 30. August soll der Spielplatz für die Kinder der Südstadt wieder eröffnet werden. Diese hätten ihren Spielplatz schon sehr vermisst, so Masin. Es sei wichtig für diese Kinder, die oft in Wohnungen ohne Garten lebten, dass sie wieder ein Angebot haben, um draußen spielen zu können.