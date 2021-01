"Click & Collect": Umsätze reichen nicht, um Kosten zu decken

"Die Murmel" in der Würzburger Augustinerstraße befindet sich in bester Innenstadtlage. Doch durch die Corona-Beschränkungen musste das Spielwarengeschäft Mitte Dezember vorübergehend schließen. Seit etwas über zwei Wochen dürfen nun Waren zum Abholen verkauft werden. "Uns geht es unter dem Strich gut. Ich bin zuversichtlich, wir schaffen das", sagt Geschäftsführer Thorsten Drechsel. Gleichwohl reichen die aktuellen Einnahmen nicht, um die anfallenden Kosten zu decken.

Niedrige Einnahmen durch durch "Click & Collect"

Seit etwas über zwei Wochen sind nun "Click & Collect"-Angebote für den Einzelhandel in Bayern erlaubt. Volker Wedde, Bezirksgeschäftsführer im Handelsverband Bayern, bestätigt auf Nachfrage das, was er bereits bei Einführung prognostiziert hatte: Die Umsätze sind bei den meisten Händlern niedrig. Wie bei der "Murmel": Etwa 200 bis 300 Euro täglich nimmt Thorsten Drechsel nach eigenen Angaben nun ein. 32.000 Euro bräuchte er monatlich, um so hoch zu liegen wie seine Kosten. Der durchschnittliche Umsatz pro Kunde sei beim Abholen niedriger, als bei Besuchen im Laden.

Läden geöffnet als Kundenservice

Dennoch: Thorsten Drechsel ist froh, dass er zumindest in abgespeckter Form öffnen darf. "Das ist mehr oder weniger ein Service für die Kunden." Eine Einschätzung, die Volker Wedde bestätigt. Trotz geringer Umsätze sei "Click & Collect" wichtig, um in den Innenstädten weiterhin präsent zu sein. Für viele Händler sei es eine Möglichkeit, um die Bindung ihrer Kunden zu ihren Geschäften aufrecht zu halten. Und: In einigen Bereichen, wie etwa dem Buchhandel, funktioniere das Bestellen und Abholen offensichtlich ganz gut. "Überall dort, wo es standardisierte Waren gibt", sagt Wedde. Statistische Erhebungen gebe es hierzu allerdings nicht.

Händler kommen in Zahlungsschwierigkeiten

"Es läuft schon, aber wir haben einen sehr hohen Aufwand", sagt auch Ralf Ludewig. Er ist einer der Vizepräsidenten im Handelsverband Bayern und betreibt in Bad Kissingen ein Modegeschäft. Bei ihm können Kunden auf Anruf Ware abholen – oder Ludewig bringt sie persönlich vorbei, oft in verschiedenen Größen, falls ein Kleidungsstück nicht passt. Sorgen bereiten ihm und anderen Händler neben vollen Lagern insbesondere die laufenden Bestellungen. Die Kollektionen für Herbst und Winter muss Ludewig zum Teil jetzt schon ordern. Bei den aktuell geringen Einnahmen könnte das viele Modehändler in Zahlungsschwierigkeiten bringen, sagt Ludewig. Die bisherigen Überbrückungshilfen der Bundesregierung würden nicht reichen.

"Click & Collect" ohne Online-Shop

Schwierig gestaltet sich "Click & Collect" für viele Händler auch deshalb, weil sie über keine eigenen Webshops verfügen. Thorsten Drechsler von der "Murmel" fürchtet, dass er mit einem Online-Shop gegen Konkurrenten wie etwa Amazon keine Chance hätte. Im Internet sei vor allem der Preis ausschlaggebend. Da werde dort bestellt, wo es am günstigsten ist. Außerdem kosten Webshops, sowohl bei der Einrichtung, als auch bei der Verwaltung. "Entweder mache ich einen Online-Shop richtig oder gar nicht", sagt Drechsel. Wer bei ihm bestellen möchte, könne im Geschäft anrufen.

Gutscheine helfen Einzelhändlern

Trotz der aktuell geltenden Corona-Beschränkungen hatte die Bayerische Staatsregierung zum 11. Januar "Click & Collect"-Angebote für den Handel erlaubt. Vor Weihnachten hatte der Einzelhandel zunächst vollständig schließen müssen. Nun dürfen Kunden telefonisch oder online bestellen und anschließend die Ware am Geschäft abholen.

Thorsten Drechsel versucht die Lage positiv zu sehen: "Uns wird es auch nach der Krise geben. Dafür haben wir nun 27 Jahre gut gearbeitet und Rücklagen gebildet." Kunden, die den Einzelhandel unterstützen wollen, rät Drechsel dazu, in den kommenden Wochen vor allem Gutscheine zu kaufen. Die würden schließlich ihren Wert behalten – und könnten Liquiditätsengpässe bei manchen Händlern zumindest ein wenig abfedern.