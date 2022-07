Cleanup-Days: Ab heute wird wieder das Allgäu entmüllt

Die Mission klingt einfach, aber auch groß: die Alpen vom Müll befreien. Vor vier Jahren hat der gemeinnützige Verein "Patron" dafür zum ersten Mal die "Allgäuer Cleanup Days" veranstaltet, dieses Jahr geht die Aktion bereits in die vierte Runde. Und das mit Erfolg: Über 850 Personen haben vergangenen Sommer daran teilgenommen.

Auch in diesem Jahr machen sich wieder Hunderte Freiwillige in kleinen Gruppen im ganzen Allgäu auf den Weg, um gemeinsam Müll zu sammeln - in Wäldern, an Seeufern, in Gemeinden - eben überall da, wo Müll liegen bleibt. "Ein gemeinschaftliches Outdoor-Erlebnis der besonderen Art", heißt es dazu vom Veranstalter.

Mit dem Cleanup-Kit in die Berge

Dafür können sich die Freiwilligen am Cleanup-Day bei Ausgabestellen, zum Beispiel im Schwangauer Rathaus, sogenannte Cleanup-Kits holen - also ein wiederverwendbarer Müllbeutel und eine Edelstahlzange, um Müll aufzuheben. Der gesammelte Müll wird nach dem Event gewogen und fachgerecht entsorgt.

Nächste Stationen: Tirol, Chiemgau, Montafon

Das Allgäu ist heuer der dritte Stopp der Cleanup-Days - nach dem Bodensee und dem Schwarzwald. Die Allgäuer Initiative hat sich vorgenommen, heuer noch in fünf weiteren Regionen Müll zu sammeln - unter anderem in Tirol, im Chiemgau und im Montafon.

Wer mitmachen will, kann sich online anmelden. Auf der Webseite von Patron gelangt man zu einer Karte, auf der ersichtlich ist, wo Teams bereits unterwegs sind. So lässt sich die eigene Route festlegen. Außerdem sind auf der Karte die Standorte der Abholstationen für die Cleanup-Kits und alle Müllsammelstationen zu finden.

Bergbegeisterter Naturschutz

Hinter dem gemeinnützigen Verein, der die Aktion organisiert, steht ein Allgäuer Kollektiv aus Bergbegeisterten und Naturschützern. Die Aktivistinnen und Aktivisten setzen sich dafür ein, dass mehr Menschen den Aufenthalt in der Natur bewusst gestalten, also keinen Müll hinterlassen und die Natur respektieren. Dafür haben sie zum Beispiel auch ein Gipfel-Brotzeitbrett entwickelt, das die Plastiktüte für die Brotzeit ablösen soll und sich ums Bein schnallen lässt.