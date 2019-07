Clean-Up-Day: Wanderer sammeln Plastikmüll in den Allgäuer Alpen

Besonders während der Ferienzeit liegen achtlos weggeworfene Flaschen, Plastiktüten und Verpackungsmaterial entlang der bekannten Ausflugsrouten in den Allgäuer Alpen. Raphael Vogler und Martin Säckl sind daher nie ohne Mülltüte in den Bergen unterwegs.

Für ihre Idee eines umweltfreundlichen Edelstahlbehälters mit integriertem Schneidebrett als Brotzeitbox wurden sie vergangenes Jahr mit dem Allgäuer Gründerpreis ausgezeichnet. Das Preisgeld von 6.000 Euro war für die beiden ein willkommenes Startgeld. Sie gründeten damit ihr eigenes Startup.

Das Allgäu soll plastikfrei werden

Zu ihrem Unternehmenskonzept gehören neben dem nachhaltigen Produktdesign auch das Netzwerken und die Aufklärung über einen bewussteren Umgang mit den Ressourcen der Natur. Unter dem Titel "Plastikfreie Alpen" wollen die 26-Jährigen die Region Allgäu zum plastikfreien Raum machen und in selbstorganisierten Teams die Gipfel, Wälder und Wiesen von liegengebliebenem Müll befreien.

300 Teilnehmer beim 1. CleanUp-Day

Am Samstag findet in Kooperation mit der Allgäu GmbH nun der erste Allgäuer Clean-Up-Day statt. 60 Teams aus dem ganzen Allgäu haben sich dazu angemeldet, darunter auch einige Tourismusbüros aus der Region. Ziel ist es, so viel Müll wie möglich zu sammeln und das bei jedem Wetter. Dafür gab es vor dem Start eine Ausrüstung gratis an den Ausgabestellen. Treffpunkt und Sammelstelle des Mülls ist am Samstag das digitale Gründerzentrum in Kempten.