Claus Hipp feiert seinen 80. Geburstag

Seinen 80. Geburtstag feiert heute der Pfaffenhofener Unternehmer Claus Hipp. Als größten Babynahrungshersteller Deutschlands kennt ihn nicht zuletzt ein breites Fernsehpublikum. "In bester Bioqualität - dafür stehe ich mit meinem Namen", sagt Claus Hipp in unzähligen Werbespots. Mit 29 hatte er die Babybrei-Firma der Eltern übernommen – und mit der Umstellung auf Bio erstmal den größten Abnehmer verprellt. 20 Prozent des Umsatzes seien damals weggebrochen, hat Hipp einmal erzählt. Letztlich hat ihm der Erfolg aber Recht gegeben.

Maler, Professor und Reiter: Claus Hipp, das Multi-Talent

Der Unternehmer und promivierte Jurist Hipp ist unter anderem auch leidenschaftlicher Maler, Professor an der Kunstakademie in Tiflis, georgischer Honorarkonsul für Bayern, Musiker, und als guter Reiter war er sogar mal Stuntman. Im Familienunternehmen arbeitet er auch jetzt noch weiter mit, so wie er es schon immer gesagt hat:

"Ich bin froh, wenn die junge Generation tätig ist, aber solange die das Gefühl haben, ich soll mitmachen, mache ich mit." Claus Hipp

In der Einöde Ehrensberg lebt Claus Hipp auf dem Bauernhof, auf dem er schon aufgewachsen ist. Mit einer Messe in einer nahen Kapelle will er auch den 80. Geburtstag feiern – dann mit den 1.300 Mitarbeitern in Pfaffenhofen und morgen mit den Helfern der Münchner Tafel, deren Schirmherr Hipp ist.