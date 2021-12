Claudia Roth: "Augsburg ist meine persönliche Kultur-Hauptstadt"

Es war ein besonderer Besuch für die neue Kulturstaatsministerin Claudia Roth: In ihrer persönlichen "Kultur-Hauptstadt" Augsburg hat sie sich im Rathaus in das Goldene Buch der Stadt eingetragen, danach stand die Verleihung des Augsburger Kunstpreises an.

Ein Herz für Augsburg

Als Kulturstaatsministerin werde sie zwar nicht nur Augsburger oder nur bayerische Interessen vertreten, sagte Roth gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Sie sei schließlich für die gesamte Kulturpolitik zuständig. Aber in Augsburg verbinde sich ihrer Meinung nach viel: Brecht, die römische Geschichte der Stadt, das Schaezlerpalais, die Industriekultur. Zudem sei Augsburg eine Stadt der Nachhaltigkeit und eine der vielfältigsten Städte Deutschlands.

Schwaben muss sich nicht verstecken

München habe zwar ein wunderbares Angebot, "aber wir haben auch Würzburg, wir haben auch Nürnberg, Erlangen, und eben auch Augsburg und ein ganz tolles Museum in Kempten. Ein bisschen weniger Bescheidenheit würde den Schwäbinnen und Schwaben ganz gut tun. Und dazu will ich ganz kräftig beitragen", sagte Roth.

Nach dem Termin im Rathaus ging es für die neue Kulturstaatsministerin, die auch Augsburger Bundestagsabgeordnete ist, weiter zur Verleihung des Kunstpreises der Stadt im Glaspalast.

Hoffen auf Unterstützung durch den Bund

Beim Termin im Rathaus hat die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) mehrere Themen angesprochen, die für Augsburg wichtig sind: das römische Museum, die Sanierung der Synagoge, die freie Szene, die durch Corona besonders gebeutelt sei. Weber sei sich sehr sicher, dass Claudia Roth die Kulturthemen aus Augsburg mit nach Berlin nehmen wird. "Wenn wir bei diesen Projekten mit der Unterstützung von Claudia Roth dann auch eine Unterstützung des Bundes bekommen, dann freut das die Oberbürgermeisterin", sagte Weber. Es sei immer gut, wenn Augsburg einen Platz am Deutschen Kabinettstisch hat.

Roth sagte im Gespräch mit dem BR, dass sie schon viel positive Resonanz bekommen habe, aber die Erwartungshaltung erdrücke sie jetzt schon. Es gebe viele tolle Projekte. Die könne sich der Bund gar nicht vornehmen, aber sie wolle die Kooperation mit den Ländern verstärken. Sie freue sich auf eine gute Kooperation mit Bayern. "Zumal ich ja jetzt diejenige bin im Bundeskabinett, die Bayern vertritt", ergänzte Roth.

Ziel: Soziale Lage von Kulturschaffenden absichern

Darauf angesprochen, was sie für die angeschlagene Kulturszene unternehmen will, sagte Roth, dass es darum gehe, die soziale Lage der Kulturleute, der vielen Soloselbstständigen, abzusichern. Dafür müssten etwa die Neustartprogramme fortgeführt werden.

Außerdem sei es wichtig, eine weitere Spaltung zwischen etablierten Einrichtungen und der freien Szene zu verhindern. "Der Reichtum ist die Vielfalt unserer Kultur. Das geht vom Staatstheater bis zum Plattenladen, vom großen Konzertsaal bis zum Poetry Slam. Das darf nicht kaputt gehen", sagte Roth.

Roth: "Kultur ist relevant für die Demokratie"

Allgemein sagte sie, dass die Menschen in der Corona-Pandemie erlebt hätten, was es heißt, wenn zum Beispiel keine Konzerte mehr stattfinden, dass da etwas fehle, dass Kultur nicht etwas sei, das man sich nur in guten Zeiten leisten könne. Kultur sei systemrelevant, relevant für die Demokratie. Etwa das kleine Filmtheater Liliom in Augsburg sei mehr als ein Ort, an dem man sich einen tollen Film anschauen kann. Solche Orte müssten erhalten werden.

Dass Kultur verloren geht, "dürfen wir nicht zulassen", sagte Roth. Kunst und Kultur seien immer ein Gradmesser für die Stärke einer Demokratie.