Circus Madagascar: Bühne frei in Gundelfingen!

Region unterstützt die Zirkusfamilie

Auch andere Bauern und Supermärkte in der Region haben den Zirkus unterstützt, den ganzen Winter über sind immer wieder Familien zum Streicheln der Tiere gekommen, haben gespendet. Doch jetzt ist die Familie Frank mit ihren rund 30 Tieren – darunter Ponys, Gänse, Hasen, Alpakas, Kamele und viele Hunde - einfach froh, wieder selbst ihr Geld verdienen zu können, mit dem, was die Mitglieder können und tun wollen: Auftreten, in der Manege.