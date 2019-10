Circus Krone in Würzburg: Tierschützer kündigen Protest an

Der Circus Krone gastiert ab Mittwoch bis 11. November auf dem Würzburger Talavera-Festplatz. Die Premiere findet um 19.30 Uhr statt, zuvor bietet der größte Zirkus der Welt von 10 bis 13 Uhr kostenfreien Eintritt in den "Circus Krone-Zoo" und lädt zu Führungen hinter die Kulissen – von der Küche über die Circus-Schule bis zur Wäscherei.

Circus Krone bietet Führungen hinter die Kulissen

Kritik am Circus Krone kommt unterdessen von Tierschutzorganisationen. So kündigt das "PETA ZWEI-Streetteam" für den Mittwoch ab 18.30 Uhr eine zweistündige Protestaktion auf dem Talavera-Gelände an. Eine weitere Aktion sei am Sonntag ab 17 Uhr geplant. Die Organisation PETA kritisiert insbesondere, dass der Circus Krone an Tierdressuren etwa mit Elefanten, Löwen und Tigern festhält.

Tierschützer: "Zeit der Tierdressuren ist vorbei"

Andere Zirkusunternehmen hätten sich von Dressurnummern mit Wildtieren bereits verabschiedet, diesem Beispiel sollte auch der Circus Krone folgen, fordert PETA. In einer Pressemitteilung wird Laura Schneider, Leiterin des PETA ZWEI-Streetteams Würzburg, folgendermaßen zitiert: "Circus Krone sollte endlich einsehen, dass die Zeiten der Tierdressuren vorbei sind, denn Tradition rechtfertigt kein Tierleid".

Protestaktionen vor dem Krone-Zelt angekündigt

Auch die "Aktionsgruppe Tierrechte Bayern" kritisiert das Krone-Gastspiel in Würzburg. In einer Mitteilung heißt es: "Ständige Transporte, kleine Gehege, mangelnder Auslauf, fehlende Abwechslung und eine unnatürliche Dressur machen eine artgerechte Haltung unmöglich". Die Aktionsgruppe hatte kürzlich in Ansbach vor dem Zelt des Circus Krone gegen Wildtiere im Zirkus demonstriert.