Ciao, Chow-Chow! Flüchtiger Hund wirbelt Verkehr durcheinander

Schaut eigentlich ganz friedlich und eher behäbig aus - mit seinem dichten, bauschigen Fell und dem breiten Schädel. Ein entlaufener Chow-Chow hat gestern die Mindelheimer Polizei in Atem gehalten.

Gefährliche Lage: Ausreißer behindert Verkehr

Passanten hatten den Hund am Abend bei der Polizei gemeldet, weil er nicht nur auf dem Gehsteig, sondern auch auf die Straßen lief, Autos und Lastwagen mussten immer wieder stark bremsen. Als die Polizei eintraf, rannte er in der Landsberger Straße hin und her. Danach flüchtete der Chow-Chow über die Innenstadt in Richtung Sebastianspark.

Vorsicht, bissiger Hund: Gefletschte Zähne zum Dank

Nach etwa 45 Minuten war Schluss mit der Hunde-Show: Die Polizisten und einige furchtlose Mindelheimer konnten den Chow-Chow anleinen und abführen – ins Tierheim. Laut Polizei hat er sich nach seiner "Festnahme" und Berührungsversuchen aggressiv und "nicht sehr kooperativ" gezeigt. Inzwischen - so ist zu vermuten - hat sich der Chow-Chow wohl wieder beruhigt.