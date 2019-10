Christoph Schröder wird neuer Leiter des BMW-Werks Dingolfing

Ab dem ersten November wird Christoph Schröder das BMW-Werk in Dingolfing leiten. Das hat der Konzern mitgeteilt. Schröder folgt damit auf Ilka Horstmeier, die zum gleichen Zeitpunkt Vorstandsmitglied bei BMW wird. Christoph Schröder ist seit 26 Jahren bei BMW und hat an verschiedenen Werksstandorten Erfahrungen gesammelt. Zuletzt leitete er als Geschäftsführer der BMW Motoren GmbH das weltweit größte Motorenwerk in Steyr (Österreich). Dort war er für über 4.500 Mitarbeiter verantwortlich.

Montage in Regensburg geleitet

Christoph Schröder wurde in Ludwigsburg (Baden-Württemberg) geboren, er hat Maschinenbau sowie Arbeits- und Wirtschaftswissenschaften an der TU München studiert. 1993 startete Schröder seine Laufbahn als Trainee bei der BMW Group. In verschiedenen Führungspositionen hat er bereits an BMW Standorten in München, Landshut und Oxford gearbeitet. Christoph Schröder war von 2014 bis 2017 als Montageleiter im Werk Regensburg tätig.

Große Ziele

Für Christoph Schröder stehen laut eigenen Angaben Qualität und Kundenzufriedenheit ganz oben auf der Agenda. Er freut sich auf die neue Aufgaben: "Der Standort Dingolfing ist hervorragend aufgestellt – als weltweites Leitwerk Oberklasse, als Kompetenzzentrum E-Antriebsproduktion sowie als Wegbereiter wichtiger Schlüsseltechnologien wie etwa des autonomen Fahrens mit dem BMW iNEXT."

1.500 Autos täglich

Das Werk Dingolfing ist einer von 31 Produktionsstandorten der BMW Group weltweit. Täglich laufen dort rund 1.500 Modelle der 3er-, 4er-, 5er-, 6er-, 7er-, und 8er-Baureihe vom Band. Momentan sind in Dingolfing 18.000 Mitarbeiter und 800 Auszubildende beschäftigt.