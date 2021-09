Von Alerheim nach Berlin: Christoph Schmid im Bundestag

Keine 24 Stunden war es her, dass Christoph Schmid sein Wahlergebnis bekommen hat, da saß er am Montagabend schon im Zug nach Berlin. 19,2 Prozent der Erststimmen hatte Schmid im Wahlkreis Donau-Ries bekommen – zu wenig für das Direktmandat. Da er aber auf dem neunten Platz der Landesliste der SPD stand, war ihm der Sitz im Bundestag trotzdem sicher.

Reise schon vor Wahlergebnis gebucht

Schmid gibt deshalb auch zu: Den Zug und das Hotel in Berlin hatte er schon vor der Wahl gebucht. Dank des guten Listenplatzes konnte er sich schon im Vorfeld konkrete Gedanken über die Tage nach der Wahl machen. "Ich hatte gebucht, aber mit der Möglichkeit zu stornieren", schmunzelt Schmid im Interview mit dem BR.

Wechsel nach Berlin war wie Schulwechsel

Gleich am Dienstag ging es dann mit der ersten Sitzung der neuen Fraktion los. "Wie wenn man die Schule wechselt", sei das Gefühl für ihn gewesen, so Schmid – ein Willkommen für die neuen, aber auch ein Abschiednehmen für die alten Fraktionsmitglieder. Als neues Mitglied der SPD-Fraktion musste Schmid sich vor seinen Parteikollegen erstmal vorstellen. "Die Wertschätzung hat sich da schon gezeigt, weil wirklich alle – vom Kanzlerkandidaten bis zum Fraktionsvorsitzenden – von Anfang bis Ende dabei waren", schildert Schmid.

Bundestag: Karriere wie ein Traum

Insgesamt sei die ganze Woche bisher sehr aufregend für ihn. Manchmal müsse er sich noch zwicken und klarmachen, dass er nicht nur Besucher im Bundestag ist. Gerade wenn es um die Wege in den großen Häusern gehe, sei er aber noch auf Hilfe angewiesen. "Die Fraktion kümmert sich sehr um uns. Und auch die Mitarbeiter der anderen Fraktionen sind sehr hilfreich."

Vieles konnte aber nicht im Vorfeld organisiert werden, auch weil die Zahl der Abgeordneten vor der Bundestagswahl nicht klar war. Bis zur konstituierenden Sitzung Ende Oktober wird es etwa dauern, bis alle Büros verteilt sind. Aktuell dürften er und ein Kollege aus Niederbayern deshalb das Büro von Florian Pronold mitnutzen, um zumindest eine Anlaufstelle zu haben.

Schmid auf Personalsuche

Doch nicht nur die Räumlichkeiten müssen organisiert werden. Die neuen Bundestagsmitglieder bekommen laut Schmid schon jetzt viele Bewerbungen von möglichen Mitarbeitern der Bundestagsbüros. Deren Verträge sind immer für eine Legislaturperiode befristet. Eine der Hauptaufgaben für ihn sei deshalb aktuell die Personalsuche.

Fester Glaube an SPD-Regierungsführung

Auf die Sondierungs- und Koalitionsgespräche seiner Partei blickt Schmid mit einem positiven Gefühl. Er und viele andere gingen fest davon aus, dass die SPD die Regierung anführen werde. Er sei optimistisch, dass niemand den Wählerwillen missachten werde. Schließlich sei der Vorsprung von Angela Merkel auf Gerhard Schröder bei der Wahl 2005 kleiner gewesen, als der Vorsprung von Olaf Scholz auf Armin Laschet heute, so Schmid.

Koalitionsgespräche: Schmid hofft auf gute Kompromisse

Für die Sondierungsgespräche hofft er nun vor allem auf Vertrauen. "Die Gespräche müssen so vertrauensvoll laufen, dass am Ende alle Beteiligten gut rausgehen und einem Kompromiss auch zustimmen können", so Schmid gegenüber dem BR. Dies sei wichtig, schließlich müsse man ja auch die nächsten vier Jahre vertrauensvoll zusammenarbeiten. Seine inhaltlichen Wünsche für eine Koalition will Schmid allerdings nicht verraten. Man müsse nun gemeinsam schauen, wie man aus den Programmen ein Zukunftsprogramm für das Land stricken könne.

"Man ist nie näher am Menschen als in der Kommunalpolitik"

Dieses Zukunftsprogramm den Bürgerinnen und Bürgern daheim zu vermitteln, das sieht Schmid als eine Aufgabe für seine Zeit als Bundestagsmitglied – und darauf sei er durch seine 13 Jahre als Bürgermeister auch gut vorbereitet worden. "Man ist nie näher am Menschen als in der Kommunalpolitik. Zur Politik gehört auch Politikvermittlung und in einer kleinen Gemeinde muss man jeden Tag seine Entscheidungen erklären." Diese Fähigkeit wolle er sich bewahren, auch wenn er wisse, dass das nicht immer einfach werden wird.