"Christoph 18" und Ernst Freier: Ein Retter der ersten Stunden

Ein klassischer Vorname und eine Zahl dazu und jeder weiß sofort, was gemeint ist: Christoph 18, der Rettungshubschrauber für Unterfranken, feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum. Wegen Corona wird der runde Geburtstag aber nicht gefeiert.

"Christoph 18" kommt nach Ochsenfurt

Schweinfurt, Marktheidenfeld und Ochsenfurt – diese drei Städte hatten sich vor über 40 Jahren als Standort für den Rettungshubschrauber beworben. Ochsenfurt mit der heutigen Main Klinik bekam den Zuschlag. Ernst Freier, ein Rettungssanitäter der Malteser, war damals 23 Jahre alt. Er hatte bereits erste Flugerfahrung. Denn die Malteser hatten am Schenkenturm in Würzburg einen Hubschrauber stationiert, mit dem der Notarzt zu Einsätzen geflogen wurde. Als dann die Station für Christoph 18 an der Main Klinik in Ochsenfurt in Betrieb ging, war Ernst Freier als Rettungsassistent vom ersten Tag an dabei – bis heute.

Rettungshubschrauber fliegt rund 1.800 Einsätze im Jahr

Inzwischen hat der von der ADAC Luftrettung betriebene Christoph 18 mit rund 1.800 Einsätzen pro Jahr die meisten Alarmierungen aller in Bayern stationierten Rettungshubschrauber. An einen Einsatz erinnert sich Ernst Freier bis heute gerne zurück: Sie wurden zu einer Geburt im südlichen Lkr. Würzburg gerufen. Als Freier mit dem Notarzt eintraf, saß die Frau im Wohnzimmer auf einem Sessel. "Wir haben den Kopf schon etwas gesehen", erinnert sich Ernst Freier. Der Pilot flog zurück nach Ochsenfurt, um an der Klinik eine Hebamme zu holen. Als die Hebamme 15 Minuten später eintraf, war das Baby bereits auf der Welt. Mutter und Kind waren wohl auf. Bei einer kleinen Feier kurz darauf in der Rettungshubschrauber-Station in Ochsenfurt haben sich die Eltern bei der Besatzung für die Geburtshilfe bedankt. Ihr kleiner Sohn wurde natürlich auf den Namen Christoph getauft. Die vielen schlimmen Einsätze, vor allem Verkehrsunfälle mit Toten und Schwerverletzten, kann Ernst Freier dagegen verdrängen. “Wir reden danach darüber – ich nehme diese Erlebnisse nicht mit nachhause“, sagt Freier.

Ernst Freier ist seit 40 Jahren mit an Bord

40 Jahre Rettungsassistent im Team von Christoph 18, das ist für Ernst Freier bei jedem Einsatz eine neue Herausforderung. Denn in der Luft wird er zum Co-Piloten. Auf dem Sitz vorne links hält er beim Flug Ausschau nach Sport- oder Segelflugzeugen, bei Start und Landung sagt er dem Piloten, wie das Gelände aus seiner Sicht aussieht. “Die Piloten vertrauen mir da inzwischen“, sagt Freier in seiner bescheidenen Art. Ende 2021 wird der Rettungsassistent Ernst Freier in Ruhestand gehen. Nach 41 Jahren und 6 Monaten an Bord wird er dann zum letzten Mal mit Christoph 18 von Ochsenfurt aus zu einem Notfalleinsatz starten.