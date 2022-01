Christof Wahlefeld wird neuer Theaterleiter in Schweinfurt

Am 1. Februar tritt Christof Wahlefeld sein neues Amt als Leiter des Theaters der Stadt Schweinfurt an. Er hat klare Ziele: "Ich möchte das Schweinfurter Theater, das noch längere Zeit wegen Sanierungsarbeiten geschlossen sein wird, wieder ins Herz der Stadt zurücktragen", erklärte der 39-Jährige. Vor allem die "theatrale Kultur" müsse für das Publikum einen Platz in der Mitte der Stadt haben. Dort gehöre sie auch hin, so Wahlefeld.

Trotz Corona Menschen ermutigen, ins Theater zu gehen

Zu Beginn seiner Amtszeit sieht Wahlefeld mehrere große Herausforderungen: Zum einen wolle er in Zusammenhang mit Corona den Menschen wieder Mut machen, ins Theater zu gehen. Die Leute sollen sich wieder mit vielen anderen in einen Raum setzen können, ohne Angst haben zu müssen, sich anzustecken. Dabei könnten beispielsweise entsprechende Lüftungssysteme für Infektionsschutz sorgen.

Suche nach Ersatzspielstätten wegen Sanierung des Theaters

Eine weitere Herausforderung hänge mit der Sanierung des Theaters zusammen. Diese dauere noch die nächsten zweieinhalb Jahre an. So lange könne im Theater nicht gespielt werden. Darum muss Wahlefeld Ersatzspielstätten in Schweinfurt suchen. Der neue Theaterleiter hofft spätestens ab der Spielsaison 2022/23 mit Vorstellungen beginnen zu können. Derzeit finden aber Konzerte unter anderem im in der Schweinfurter Kunsthalle, dem ehemaligen Ernst-Sachs-Bad, statt.

Junges Publikum für das Theater begeistern

Darüber hinaus möchte Wahlefeld jetzt schon die Weichen stellen, damit das Schweinfurter Theater auch in Zukunft ein Publikum hat. "Das bedeutet, Kinder und Jugendliche mit Vorstellungen so zu begeistern, damit sie als Erwachsene dem Theater treu bleiben", sagte Wahlefeld. Deshalb will er das Angebot "auffrischen und umgestalten", so dass sich alle Alters- und Bevölkerungsgruppen angesprochen fühlen.

Mix aus Populär- und Hochkultur

Ihm schwebt eine Verbindung von "Populär- und Hochkultur" beziehungsweise von "Unterhaltung und Ernsthaftigkeit" vor. Unterhaltung mache Spaß. Sie rege genauso zum Denken an und vermittele Inhalte und Botschaften wie ernsthafte Stücke. "Natürlich wird die Hochkultur auch ihren Platz im Theater haben, aber es wird ein viel größerer Mix entstehen", ergänzte Wahlefeld. Das Publikum werde die Operette genauso im Programm finden wie das moderne Popmusical. "Gräfin Mariza" stehe also neben "American Idiot". Letzteres spreche die jüngere Generation an, denn es geht in "American Idiot" um die Musik der Punkrock-Band Green Day. "Gräfin Mariza" hingegen ist eine sehr bekannte "schwelgerische" Operette. Ob diese beiden Beispiele schon konkrete Titel für den nächsten Spielplan sein könnten, sei noch nicht sicher, betonte Wahlefeld.

Schweinfurter Kulturschaffende im Theater zusammenbringen

Außerdem sieht der neue Leiter als eine weitere wichtige Aufgabe die Vernetzung der unterschiedlichen Kulturschaffenden. "Schweinfurt ist eine kulturell sehr vielfältige Stadt", erklärte der 39-Jährige. Jeder Kulturschaffende habe unterschiedliche Bedürfnisse und Ansprüche, wie er seine Kultur dem Publikum vorstellt. Das sei beispielsweise im Theater anders als bei einem Streetart-Künstler. "Wir machen alle unterschiedliche Arten von Kunst und Kultur, die sich aber gegenseitig ergänzen können. Darum ist es mir ein großes Anliegen, die Schweinfurter Kulturschaffenden miteinander zu vernetzen und auch an einem Ort wie dem Theater zusammenzubringen."

Das Theatermachen lernte Wahlefeld von der "Pike auf"

Wahlefeld habe das Theatermachen von der "Pike auf gelernt", erklärte er gegenüber BR24. Zunächst studierte er Germanistik, Literatur- und Sprachwissenschaften. Schließlich wurde er Dramaturg, unter anderem am Landestheater Coburg: "Das waren wunderbare Jahre, wo ich mich ausprobieren konnte." Anschließend sei er dann lange Zeit am Theater für Niedersachsen in Hildesheim gewesen. Dort habe er verschiedene Stationen durchlaufen – vom Dramaturgen über den Company-Manager bis hin zum Verwaltungsdirektor. Zuletzt war er am Theater Bielefeld als künstlerischer Betriebsdirektor tätig. Wahlefelds Vertrag für das Schweinfurter Theater ist zunächst auf vier Jahre befristet. Er und die Stadt seien aber daran interessiert, dass er sein Amt durchaus langfristig begleite.

Gastspiele am Theater der Stadt Schweinfurt

Das Stadttheater Schweinfurt ist ein sogenanntes Bespieltheater. Somit hat es kein eigenes Ensemble. Auf dem Programm stehen Gastspiele von anderen Theatern, Orchestern und Gruppen. Das Schweinfurter Theater hat rund 160 Vorstellungen pro Jahr. Seit Frühjahr 2021 ist es wegen einer Generalsanierung geschlossen. Im Herbst 2024 soll es wiedereröffnet werden.