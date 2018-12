Christof Hartmann, scheidender Chormanager der Domspatzen

Christof Hartmann wuchs als das jüngste von vier Geschwistern am Regensburger Donauufer auf. Als der nächstältere Bruder für die Domspatzen entdeckt wird, möchte Christof unbedingt auch dabei sein. Er singt bei Georg Ratzinger vor, wird mit Begeisterung Domspatz und 1998 dann der erste Manager des weltältesten Knabenchores. Am 1. Januar 2019 geht Hartmann in Ruhestand.

Ein Leben für die Domspatzen

Im Jahr 1969 wird Christoph Hartmann bei den Domspatzen aufgenommen. Ab diesem Zeitpunkt ist er dem Knabenchor eng verbunden, auch wenn seine Sängerkarriere dort 1972 mit dem Stimmbruch endet. Die Domspatzen - das Gymnasium, das Internat, die Chöre - bleiben sein "Jugendzentrum" und Ankerpunkt. In der 12. und 13. Klasse singt Christof Hartmann im Männerchor, anschließend wird er für zwei Jahre Chorpräfekt unter Domkapellmeister Georg Ratzinger. Hartmann studiert BWL und wird Leiter der Fachakademie für katholische Kirchenmusik in Regensburg.

Als er 1998 Manager der Domspatzen wird, geht damit ein Traum in Erfüllung. 2010 werden die Domspatzen und Hartmann von der Vergangenheit eingeholt - wie in anderen kirchlichen Organisationen gab es im Knabenchor in größerem Ausmaß Misshandlungen. Da war und ist auch der Manager gefordert, eine schonungslose Aufarbeitung zu gewährleisten.

Was nun im Ruhestand?

Im Gespräch mit Stefan Parrisius in "Eins zu Eins. Der Talk" erzählt Christof Hartmann aus seinem Domspatzen-Leben und davon, wieviel Platz da noch für seine Familie ist. Er verrät, wie es 1984 zur Gründung der "Regensburger Tage alter Musik" kam und wie es jetzt weiter geht für ihn, wo er - noch keine 60 Lenze - in den Ruhestand geht.