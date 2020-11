Christkindlmarkt in Regensburg wird drastisch ausgedünnt

Der Christkindlmarkt in Regensburg ist faktisch abgesagt. Etwas Weihnachtszauber wird es in der Innenstadt geben, mehr als ein paar Buden sind aber nicht mehr vorgesehen. Ihre konkrete Entscheidung will die Stadt heute bekannt geben.

Dezentrales Konzept weiter abgespeckt

Normalerweise stehen am Regensburger Neupfarrplatz rund 70 Buden. Wegen der Corona-Pandemie sollten es heuer nur 30 werden. Die restlichen 40 sollten auf mehrere Plätze in der Innenstadt verteilt werden. Das war dem Koalitionsausschuss in seiner jüngsten Sitzung angesichts der weiter hohen Infektionszahlen aber auch noch zuviel.

Kein Glühwein

Das Konzept "Christkindlmarkt light" werde nochmals lighter als vorgesehen, sagte Bürgermeister Ludwig Artinger (FW) der Wochenzeitung Rundschau. Glühwein werde es nicht geben, in erster Linie sind Weihnachtsartikel und Kunsthandwerk im Angebot.

Abgesagt wurden in Regensburg auch die Märkte auf dem Haidplatz, dem Kohlenmarkt und im Spitalgarten.

Weihnachtsmarkt im T&T-Schloss ungewiss

Ob der überregional bekannte Weihnachtsmarkt im Thurn-und-Taxis-Schloss stattfinden kann, ist ungewiss, nachdem Bund und Länder am Mittwochabend den Teil-Lockdown verlängert haben. Veranstalter Peter Kittel wollte am 1. Dezember starten.

Im BR hatte Kittel die die mögliche Verlängerung des Lockdowns als ein "Total-Deasaster" für die Branche bezeichnet.