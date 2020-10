Christkindlmarkt in Passau wegen Corona abgesagt

Die Verantwortlichen des Christkindlmarktes hätten zwar ein gutes Konzept vorgelegt, doch "die Zeit hat uns eingeholt." Passaus Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) hat nähere Informationen über die weiteren Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in der Stadt Passau bekanntgegeben. Unter anderem wird der bekannte Christkindlmarkt abgesagt.

"Da gibt es einfach keinen Sinn"

"Bei dieser dunkelroten Situation in Passau, bei der Vorgabe von 50 Personen pro Veranstaltung – da gibt es einfach keinen Sinn, die Schausteller noch länger im Ungewissen zu lassen", so Dupper. Der Passauer Christkindlmarkt auf dem Domplatz mit jährlich etwa 300.000 Besuchern gilt als eines der touristischen Highlights in der Dreiflüssestadt.

Sporthallen für Vereine und Schulen gesperrt

Zusammen mit den Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat wurde zudem einvernehmlich beschlossen, ab morgen die Sporthallen für Vereine und Schulen zu sperren. Ausnahmen gibt es nur dem Tischtennisvereins TTC Fortuna Passau und den Eishockey-Verein Black Hawks, die bundesweite Ligaspiele durchführen. Zudem gibt es Sonderregelungen für die Kitas im Stadtgebiet: Das Personal muss Masken tragen, außerdem müssen feste Gruppen mit festen Betreuern gebildet werden.

Lockdown soll verhindert werden

Wir wollen den Lockdown unbedingt verhindern, weil er für unsere Wirtschaft desaströse Auswirkungen haben würde, sagte Dupper auf der Pressekonferenz. Ausschließen könne man ihn allerdings nicht. Aktuell gibt es in Passau 81 "aktive" Corona-Fälle, 400 Personen sind in Quarantäne. Im Klinikum werden 22 Personen behandelt, drei sind in Intensivbehandlung.

Kreuzfahrten mit Infizierten an Board

Auch im Passauer Kreuzfahrt-Tourismus ist die Pandemie angekommen. Jürgen Dupper bestätigte, derzeit liege ein Schiff mit einem Corona-Kranken an Bord an. Der Oberbürgermeister berichtete auch von einem Kreuzer, der Anfang Oktober von Passau aus nach Frankfurt aufbrach. Dort stellte sich heraus, dass 60 von 90 Passagieren infiziert gewesen seien.