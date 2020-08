Christkindlesmarkt trotz Corona? Marktamt ist optimistisch

„Wir tun alles dafür, dass er aus planerischer Sicht möglich ist“, sagte Marktamtsleiterin Christine Beeck dem Bayerischen Rundfunk. Als Vorbild für einen Christkindlesmarkt unter Corona-Bedingungen soll der Nürnberger Herbstmarkt dienen – ein Krämermarkt, der von Mitte September bis Anfang Oktober auf und um den Hauptmarkt herum stattfindet. Das Konzept beim Herbstmarkt beinhaltet unter anderem größere Abstände, ein Einbahnstraßen-Prinzip und die Auslagerung der Kulinarik-Stände.

Maskenpflicht nicht ausgeschlossen

Möglich ist laut Christine Beeck auch eine Maskenpflicht für den Christkindlesmarkt. Ungeeignet findet sie eine Art „Schwimmbadlösung“ mit Zugangsbeschränkung und der Vergabe von Zeitfenstern. Was, wenn Oma und Enkel nur einen Termin am Abend bekämen, so Beeck, oder die Kollegen-Feierabendrunde nur am Vormittag? Damit sei niemandem gedient.

Gespräche mit Beteiligten laufen

Die Marktamtschefin will den Christkindlesmarkt auch nicht verkleinern. Der Markenkern des Marktes seien die vielen Stände mit hochwertigem Kunsthandwerk. „Wem wollen Sie da absagen und wem nicht?“, so Beeck wörtlich. Noch laufen Gespräche mit den zuständigen Ämtern und dem Süddeutschen Schaustellerverband. Das letzte Wort für die Genehmigung des Christkindlesmarktes haben allerdings Ordnungsamt, Gesundheitsamt und die Nürnberger Stadtspitze.

Kein Besucherrekord in diesem Jahr

Eines scheint aber jetzt schon klar: Einen Besucherrekord wird der Christkindlesmarkt in diesem Jahr nicht knacken. Normalerweise kommen rund zwei Millionen Besucher in der Vorweihnachtszeit nach Nürnberg. Ausländische Gäste werden wohl weitestgehend fehlen.