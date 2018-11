Christkindlesmarkt Nürnberg: Leuchtschrift und Sperrboller

Neu sind Schriftzüge mit "Christkindlesmarkt" an Girlanden, die über den Straßen schweben. Sie sollen vor allem neuen Besuchern anzeigen, wo der Kern des Marktes beginnt, und die Menschen in Weihnachtsstimmung versetzen, so die Chefin des Christkindlesmarkts, Christine Beek weiter. In der Diskussion ist auch, den Schönen Brunnen den ganzen Tag über zu beleuchten. Eine endgültige Entscheidung dazu ist aber noch nicht gefallen.

Hummelfiguren am Markt

Zudem werden auch neue Händler, die aus der Region stammen, traditionelle Waren anbieten. So werden zum Beispiel die bekannten Hummelfiguren dieses Jahr auf dem Markt zu finden sein, sagte die Christkindlesmarkt-Chefin.

Hohe Polizeipräsenz

Auch die Sicherheit der Besucher ist in diesem Jahr ein zentrales Thema. Die Polizei wird wieder mit einer hohen Präsenz vor Ort sein, kündigte die Leiterin der Pressestelle der Polizei Mittelfranken, Elke Schönwald, an. Zudem sollen die Fahrzeugsperren an den Eingängen des Christkindlesmarkts, die erstmals im vergangenen Jahr aufgebaut wurden, wieder im Einsatz sein. "Die Fahrzeugsperren haben sich sehr bewährt und fanden auch bei den Besuchern einen sehr guten Anklang", sagte Schönwald.

Einer der größten Weihnachtsmärkte

Der Nürnberger Christkindlesmarkt wird am Freitag, den 30. November, mit dem berühmten Prolog des Christkinds eröffnet. Die 18-jährige Rebecca Ammon wird dabei den Prolog zum zweiten Mal sprechen. Der Nürnberger Christkindlesmarkt hat bis zum 24. Dezember geöffnet. Mit mehr als zwei Millionen Besuchern ist der Nürnberger Christkindlesmarkt einer der größten Weihnachtsmärkte in Deutschland und weltweit bekannt.