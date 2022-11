Christkindlesmarkt Nürnberg: Großer Andrang am ersten Wochenende

Nach dem Eröffnungswochenende des Nürnberger Christkindlesmarktes hat die Stadt Nürnberg eine positive Bilanz gezogen. An dem ersten Wochenende besuchten mehr Menschen als sonst den Christkindlesmarkt, berichtet Marco von Dobschütz-Dietl, Chef der Nürnberger Märkte. Normalerweise sei die Hochphase beim Christkindlesmarkt erst am zweiten und dritten Wochenende. "Wenn das so bleibt, dann haben wir einen tollen Zuspruch in diesem Jahr", fügt der Chef der Nürnberger Märkte noch hinzu. Die Händler seien alle zufrieden.

"Wenn ich so viele Menschen sehe, die durch die Gassen laufen, dann geht mir das Herz auf. Es freut mich vor allem für die Händler, dass sie nach dieser zweijährigen Durststrecke wieder ihre Stammkundschaft begrüßen und ihre Ware verkaufen können. Es ist ein bisschen Himmel auf Erden." Marco von Dobschütz-Dietl, Chef der Nürnberger Märkte

Gute Stimmung auf dem Christkindlesmarkt

Auch die Stimmung sei an dem Wochenende sehr gut gewesen, betont Nürnbergs Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU). Dass in diesem Jahr weniger Stände aufgebaut sind und mehr Platz sei, haben die Besucher positiv aufgenommen, so Fraas. 165 Holzbuden locken heuer mit ihren Waren. Darunter 20 neue Händler.

Volle Innenstadt in Nürnberg

Zudem seien die Einkaufsmeilen in der Innenstadt am Freitagabend und Samstag ebenfalls sehr gut besucht gewesen. "So mancher hat die Innenstadt für totgesagt. Das stimmt nicht. Die Innenstadt in Nürnberg ist lebendig", betont Fraas. Die Polizei ist ebenfalls zufrieden, es sei ein ruhiges und friedliches Wochenende am Christkindlesmarkt gewesen. Der Christkindlesmarkt hat noch bis zum 24. Dezember geöffnet.