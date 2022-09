Christkindlesmarkt: Lichter gehen eine Stunde früher aus

Noch ist es herbstlich in Nürnberg, aber die Vorbereitungen für den Christkindlesmarkt laufen. Unterwegs in der Altstadt, im Gespräch mit Passanten, kommt man immer wieder auf das Thema Weihnachtsbeleuchtung zu sprechen. Viele fragen sich ob kilometerlange Lichterketten, die vom Nachmittag bis zum Abend leuchten, wirklich sein müssen. - Und das in diesem Winter, wo doch alle sparen müssen. Die Stadt Nürnberg reagiert auf diese Bedenken und möchte ein Zeichen setzen. Auch Nürnberg wird weiterhin darauf achten, keine Energie zu verschwenden.

LED-Beleuchtung spart Energie

Michael Fraas (CSU), Wirtschaftsreferent der Stadt, ist seit Monaten mit den Plänen für den Markt und nun auch mit der Beleuchtung beschäftigt. Die Hauptbotschaft ist klar: Der Christkindlesmarkt findet statt und auch die Weihnachtsbeleuchtung wird aufgehängt und eingeschaltet. "Allerdings werden wir reduzieren. Wir werden uns auf die Hauptachsen konzentrieren, die beleuchtet werden. In den Seitenstraßen wird es keine Weihnachtsbeleuchtung mehr geben." Schon vor Jahren hat die Stadt auf LED-Lichter umgerüstet, betont der Wirtschaftsreferent. "Der Stromverbrauch ist damit sehr gering, den kann man vernachlässigen. Deswegen haben wir gesagt: Das ist vertretbar."

Nürnberg setzt weniger Lichter ein

Am Hauptmarkt wird es wie früher leuchten, der Christkindlesmarkt soll wie gewohnt erstrahlen und damit Touristen aus aller Welt anlocken. Insgesamt sollen die Lichter in der Altstadt aber um ein Drittel reduziert werden. Es werde also ausschließlich Lichterketten auf den zentralen Plätzen und Hauptwegen zum Markt, etwa aus Richtung des Hauptbahnhofs geben. Von da kämen viele Besucher und Touristen in die Stadt, die auf ihrem Weg zum Christkindlesmarkt in weihnachtliche Stimmung versetzt werden sollen. Mitte November, etwa zehn Tage vor Start des Marktes, sollen die Lichter angehen und dann bis Heilige Drei Könige brennen.

Beleuchtung nur noch bis 22.00 Uhr

In der Dämmerung wird die Weihnachtsbeleuchtung in Nürnberg eingeschaltet. Um 22.00 Uhr sollen dann die Lichter ausgehen, also eine Stunde früher als bisher, erklärt Michael Fraas. "Was die Zeiten betrifft, die wollen wir auch ein wenig reduzieren. Auch das soll ein Zeichen an die Bevölkerung sein, Energie zu sparen. Der Markt schließt um 21.00 Uhr, eine Stunde danach wollen wir die Beleuchtung dann ausmachen." Das ist dann also eine Stunde früher als bisher.

Viele, die sich nach der Corona Zwangspause auf den Markt freuen, begrüßen das. Einen Christkindlesmarkt ganz ohne Weihnachtsbeleuchtung hätten sich viele Menschen nicht vorstellen können. Das würde die Stimmung in der Adventszeit stören, sagen viele. Wer sich Gedanken über die Kosten macht, den beruhigt der Wirtschaftsreferent. "Die Weihnachtsbeleuchtung kostet pro Jahr etwa 200.000 Euro, letztes Jahr waren es 240.000 Euro und die Stromkosten waren davon 4.000 Euro.“

Verein "Nürnberg leuchtet e.V." kümmert sich ums Licht

Die Kosten werden von den Geschäften, der Gastronomie und der Stadt Nürnberg getragen, aber ohne die Unterstützung vieler Sponsoren sei diese ganz besondere weihnachtliche Inszenierung nicht zu schaffen, erklärt der Wirtschaftsreferent, der auch der zweite Vorsitzende des Vereins "Nürnberg leuchtet e.V." ist, der sich um die weihnachtliche Beleuchtung der Innenstadt kümmert.