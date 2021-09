Christkindlesmarkt in Bayreuth soll verlängert werden

In der Bayreuther Innenstadt könnte es in diesem Jahr schon früher nach Glühwein und Zuckerwatte duften – denn der Christkindlesmarkt in Bayreuth soll eine Woche länger dauern als üblich. Dafür hat sich der Haupt-und Finanzausschuss des Stadtrates ausgesprochen.

Start des Bayreuther Christkindlesmarktes: 15. statt 22. November?

Der Bayreuther Christkindlesmarkt beginnt somit bereits am 15. November und würde damit eine Woche früher als gewöhnlich beginnen. Enden würde der Markt – wie sonst auch – am 23. Dezember. Vom Marktbetrieb ausgenommen sein wird der "Totensonntag" am 21. November.

Schausteller wollen Verlängerung

Die Schausteller hatten um die Verlängerung gebeten, da sie durch die Corona-Pandemie massiv gebeutelt seien, hieß es. Die Ausfälle durch abgesagte Märkte seien dementsprechend hoch. Auch die Standgebühr soll für die Schausteller entfallen. Der Stadtrat wird darüber in seiner nächsten Sitzung am kommenden Mittwoch endgültig entscheiden.