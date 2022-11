Christkindlesmarkt eröffnet nach zwei Jahren Corona-Pause wieder

Das sonnige Novemberwetter mit blauem Himmel und milden Temperaturen lässt noch keine rechten Weihnachtsgefühle aufgekommen. Trotzdem freuen sich die Passanten auf dem Nürnberger Hauptmarkt schon sehr auf den Christkindlesmarkt, der nach zwei Jahren Corona-Pause heuer wieder stattfinden wird. Ein bisschen kühler sollte es aber werden, meint Joachim Antlauf und fügt augenzwinkernd hinzu "dann schmeckt der Glühwein besser". Beate Felten hingegen braucht kein kaltes Weihnachtswetter: "Ich freue mich einfach jedes Jahr."

Erster Christkindlesmarkt für OB König

2020 und 2021 musste die Stadt Nürnberg den weltberühmten Christkindlesmarkt wegen der Corona-Pandemie absagen. "Umso größer ist nun die Vorfreude", sagt Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU). Für ihn ist es der erste Christkindlesmarkt seiner Amtszeit.

Am 25. November um 17.30 Uhr wird das Nürnberger Christkind Teresa Windschall den Markt mit dem Prolog von der Empore der Frauenkirche aus feierlich eröffnen – für viele Menschen ist dies der offizielle Beginn der Vorweihnachtszeit. BR Fernsehen und BR24 werden im Fernsehen und Radio die Eröffnungszeremonie live übertragen.

Händler mussten von Ersparnissen leben

Für die Händlerinnen und Händler ist es wichtig, dass der Christkindlesmarkt in diesem Jahr wieder stattfinden darf. Für Alexander Weiß etwa. Er verkauft Krippenfiguren. Zwei Jahre lang hatte er so gut wie keine Einnahmen. Er habe von seinen Ersparnissen gelebt, berichtet er. "Anders geht es ja gar nicht." Nun hofft er auf gute Geschäfte.

Auf gute Geschäfte hofft auch Vera Kraus. Vergangenes Jahr hatte die Stadt mit einem entzerrten Markt verteilt auf mehreren Plätzen in der Innenstadt und weniger Buden geplant. Auch Vera Kraus hatte ihren Stand fast fertig dekoriert. Doch kurz vor der geplanten Eröffnung verbot die Staatsregierung alle Weihnachtsmärkte in Bayern. Die bereits aufgebauten Buden in Nürnberg mussten wieder abgebaut werden.

Allerdings: So wie vor Corona wird es nicht mehr werden, glaubt Vera Kraus, die auf dem Christkindlesmarkt Weihnachtsdekoration verkauft. "Weil das Geld nicht mehr so locker sitzt."

Alljährlich mehr als zwei Millionen Besucher

Der Nürnberger Christkindlesmarkt gehört zu den ältesten Weihnachtsmärkten in Deutschland. Besucherinnen und Besucher aus aller Welt kommen jedes Jahr. 2019 waren es nach Angaben der Stadt mehr als zwei Millionen. Die geschätzten Einnahmen für Handel, Gastronomie, Hotellerie und Dienstleistungsgewerbe betrugen demnach rund 180 Millionen Euro.