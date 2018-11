Christkindlesmarkt: Augsburg verzichtet auf Einlasskontrollen

Stattdessen sollen wie im vergangenen Jahr schon mobile Zufahrtssperren für Sicherheit sorgen. Diese werden an den Zugängen an der Annastraße, der Steingasse sowie dem Moritzplatz errichtet. Tagsüber werden sie für den Lieferverkehr geöffnet und am späten Nachmittag geschlossen. Polizei und Ordnungsdienst werden auf Rundgängen ständig präsent sein.

Die Polizei solle vor allem Taschendiebstähle unterbinden, der Ordnungsdienst sich vorzugsweise um Bettelbanden kümmern, erklärte Wurm auf einer Pressekonferenz. Nicht tolerieren werde man auch sogenannte "Gruppenbesäufnisse".

Besonderheiten für die Besucher seien Theaterstücke, die wochentags dreimal täglich stattfinden sollen, dazu das "Kinderbacken", der Kinderweihnachtsmarkt beim Moritzplatz sowie die alljährliche "Augsburger Märchenstraße". Das Kunsthandwerk legt in diesem Jahr das Augenmerk auf Metallerzeugnisse.