Christkindlesmarkt-Absage sorgt für Empörung in Roth

Schon zwei Winter in Folge durfte wegen Corona kein Weihnachtsmarkt stattfinden. Die Stadt Roth hat nun mit einer Absage des traditionellen Christkindlesmarktes für dieses Jahr für großen Wirbel gesorgt. Roths Bürgermeister Andreas Buckreus (SPD) begründet die Absage mit einer Baustelle auf dem Marktplatz. Doch was die Bürgerinnen und Bürger vor allem in Wallung bringt: als kleine Lösung soll stattdessen ein "professioneller Anbieter" für Weihnachtsstimmung sorgen.

Baustelle auf dem Marktplatz als Grund für Christkindlesmarkt-Absage

Die Sanierung eines jahrelang leerstehenden Hauses am Marktplatz mit einem Baukran führt Andreas Buckreus als Grund für die Absage des Christkindlesmarktes an. Das bisherige Konzept könne nicht durchgeführt werden, der Platz sei zu stark eingeschränkt, hieß es in einem Schreiben des Bürgermeisters. Tatsächlich befindet sich zwischen dem Bauzaun und dem Brunnen auf dem Rother Marktplatz nur etwa ein Meter Platz – zu wenig für einen Durchgang.

Vereine empört: sie betreiben die meisten Buden

Die Buden werden seit vielen Jahren von rund 60 Vereinen der Stadt Roth und kleinen Unternehmen bespielt. Der Christkindlesmarkt findet traditionell an drei verlängerten Wochenenden statt. Für sechs Hütten fehle der Platz, präzisiert Bürgermeister Buckreus die Einschränkung durch die Baustelle im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Da sich manche Vereine die Hütten an den Wochenenden teilen, kämen rund 18 Vereine nicht zum Zug, erklärt er. Da habe man die Veranstaltung lieber abgesagt und eine Notlösung ins Gespräch gebracht.

Vereine enttäuscht von Kommunikation

Nach zweijähriger Corona-Pause hatten sich viele schon auf die Adventszeit gefreut. Die Vereine der Stadt Roth füllen mit den Einnahmen vom Christkindlesmarkt ihre Vereinskassen. Dass nun jemand anders hier Geld verdienen soll, stößt den Ehrenamtlichen aus den Vereinen sauer auf. Man sei enttäuscht von der Kommunikation, sagt Andreas Haas, der Vorsitzende des Fördervereins der Mittelschule. "Wir haben erst durch ein Schreiben davon erfahren", sagt er. Jahrelang hätten Vereine den Markt mit aufgebaut. Zudem erziele der Förderverein der Mittelschule einen Großteil seiner Einnahmen beim Christkindlesmarkt. Mit dem Geld würden unter anderem Ausflüge für Schülerinnen und Schüler unterstützt, die sich das nicht leisten könnten.

Fassungslose Kommentare und Vorschläge für Alternativen

Auch in der Facebook-Gruppe "Rother Runde" finden sich fassungslose Kommentare. Die Gruppe hat mehr als 13.000 Teilnehmende, die sich über Belange der Stadt Roth austauschen. Hier werden zahlreiche Vorschläge für alternative Standorte ins Spiel gebracht. Man könne auch eine Waldweihnacht im Stadtgarten, im Schlossgraben oder einen Markt auf dem Schlosshof veranstalten, so die Vorschläge. In Roth gebe es viele schöne Plätze.

Und es wird Kritik laut. An der Stadtverwaltung Roths insgesamt, und an ihrem neuen Bürgermeister Andreas Buckreus. Der 39-jährige Polizist ist Anfang des Jahres ins Amt gewählt worden. Trotzdem ist er kein Neuling in der Kommunalpolitik, sondern sitzt seit vielen Jahren für die SPD im Stadtrat.

Wirbel in Roth: Fehlt der Wille in der Stadtverwaltung?

Händler am Marktplatz in Roth halten mit ihrem Frust kaum hinterm Berg. Er sei schwer enttäuscht, sagt Schuhhändler Uwe Heyder, der auch den Handelsverband leitet. "Die Kreisstadt Roth befindet sich im Dornröschenschlaf". Anstatt für mehr Leben zu sorgen, werde eine Veranstaltung nach der anderen abgesagt. Zwei große Einkaufszentren in der Innenstadt stehen seit Jahren leer. Es werden Vermutungen laut, Personalprobleme in der Stadtverwaltung könnten der eigentliche Grund für die Absage sein.

Bauunternehmer: "Wir können fast alles wegräumen"

Hinter dem Bauzaun auf dem Marktplatz steht ein großer Kran, Container und eine mobile Toilette. Ein örtliches Bauunternehmen macht sich hier gerade an die Generalsanierung eines jahrelang leer stehenden Hauses. "Wir verstehen die Aufregung überhaupt nicht", sagt Firmenchef Igor Liahun dem Bayerischen Rundfunk. "Wir können die Container an einem Tag abtransportieren", sagt er. Die Baustelle könne so gut wie weggeräumt werden. Allerdings habe ihn bisher niemand deswegen kontaktiert. Nur der Kran müsste stehen bleiben. "Der braucht vielleicht 25 Quadratmeter Platz", sagt Liahun.

Bürgermeister: "Ich habe die Aufregung unterschätzt"

Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk gibt sich Bürgermeister Buckreus zerknirscht. "Ich habe die Aufregung unterschätzt", sagte er. Bei dem "professionellen Anbieter" handle es sich um eine Schaustellerfamilie aus der Region, die für Weihnachtsstimmung hätte sorgen sollen. Inzwischen sind verschiedene Anträge der Stadtratsfraktionen zum Thema gestellt worden. Am kommenden Dienstag wird der Stadtrat über das Thema beraten.