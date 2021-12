Christkind und Krippen: Weihnachtszauber im Egerland-Museum

Die Marktredwitzer Krippenkultur ist mittlerweile bayerisches und bundesweites "Immaterielles Kulturerbe" - eine Sonderausstellung im Egerland-Museum zeigt einige der Landschaftskrippen.

Ausstellung statt Krippenweg wegen Pandemie

Die übergroßen Krippen mit vielen Szenen aus dem Alltag gleichen fast einem Wimmelbuch. Die Marktredwitzer "Kripperer" zeigen ihre Krippen eigentlich bei sich zu Hause, meist sind ganze Räume damit dekoriert. An den Weihnachtstagen führt ein "Krippenweg" von Haus zu Haus und von Krippe zu Krippe. In diesem Jahr ist der Marktredwitzer Krippenweg aber pandemiebedingt wieder nicht durchführbar, deshalb gibt es einen Teil der Krippen im Egerland-Museum in Marktredwitz zu sehen. Die Ausstellung würdigt die Krippenkunst der Region und die Aufnahme ins bayerische und bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes.

Das Christkind als Wunderbringer

Das Jesuskind in der Krippe war früher oft auch Gnadenbild. Nach Weihnachten wurde es aus der Krippe genommen und im Haus aufgestellt. Über das Jahr konnten die Menschen ihre Sorgen und Nöte dem kleinen Christkind anvertrauen. Daraus entstand ein regelrechter Wallfahrtsboom, weil die Christkinder angeblich Wunder und Heilungen vollbringen konnten und bei Not halfen.

Christkinder aus der Himmelswerkstatt

40 dieser Wallfahrts-Christkinder sind nun ebenfalls in Marktredwitz in der Sonderausstellung "Christkindl – geliebt, verehrt, geholfen" zu sehen. Die Restauratorin und Künstlerin Rosi Bauer sammelt und restauriert diese besonderen Christkinder seit 50 Jahren. Sie ist eine der wenigen Menschen, die sich mit den alten Handwerkstechniken noch auskennen. In ihrer "Himmelswerkstatt" repariert und restauriert sie. Ihre Christkinder sehen aus wie kleine Puppen, sind meist aus Wachs geformt und haben eine Größe von 50 bis 60 Zentimeter. Wachs war früher sehr kostbar, kostbarer als das Holz aus dem viele Krippen geschnitzt waren. Einige Exponate von Rosi Bauerns Christkindl und aus ihrem Wallfahrtsmuseum sind nun bis Ende März in Marktredwitz ausgestellt.