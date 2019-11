Christkind Benigna nach Rassismus-Eklat "noch motivierter"

Die Empörung war groß, als der AfD-Kreisverband München-Land nach der Wahl von Benigna Munsi zum neuen Nürnberger Christkind einen rassistischen Post absetzte. Während sich einige wenige der Hetze anschlossen, flogen der Schülerin mit indischen Wurzeln die Herzen im Netz nur so zu. Sie erlebte einen "Candystorm", wie die 17-Jährige am Sonntag im Nürnberger Rathaus sagte. Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) erklärte in der extra einberufenen Pressekonferenz, er sei überrascht gewesen, "dass das Netz Haltung und Menschenwürde gezeigt hat", nachdem dort "bescheuerte Kommentare" nach Benignas Wahl aufgetaucht waren.

Christkind Benigna fühlt sich bestärkt

Für Benigna selbst war es neu, in einer solchen Weise angegriffen zu werden, auch wenn sie damit schon gerechnet habe. Ihrer Freude auf ihr neues Amt hat das aber nicht geschadet, sagte die 17-Jährige, die jedesmal strahlt, wenn eine Frage "ans Christkind" gerichtet wird. Sie fühle sich eher bestärkt und sei "noch motivierter", wegen des vielen Zuspruchs und der positiven Resonanz, über die sie sich sehr gefreut habe.

Für alle, die sich zu menschenfeindlichen Kommentaren haben hinreißen lassen, hat sie dagegen nur Mitleid übrig.

"Es tut mir leid für die Menschen, die mit so einer Sicht durch die Welt gehen; die nicht begreifen, was wirklich wichtig ist. Gerade in der Weihnachtszeit." Nürnberger Christkind Benigna Munsi

Seit ihrer Kindheit habe sie Christkind werden wollen, richtig gefasst habe sie diesen Beschluss aber erst, als sie miterlebt habe, welche Wirkung das Christkind durch alle Altersgruppen hinweg habe. Und als herauskam, dass die Eltern und nicht das Christkind die Geschenke besorgen? "Weihnachten blieb für mich Weihnachten, blieb für mich magisch, auch ohne Christkind."