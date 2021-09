"Christians for Future" übergeben Forderungskatalog an Kirchen

Viele deutsche Bistümer und Landeskirchen bekommen am heutigen Donnerstag Unterschriftenlisten und einen Forderungskatalog von "Christians for Future" überreicht, dazu umfangreiche Unterschriftenlisten. Die Christen, die sich gegen die Klimakrise engagieren, wollen so ihre eigenen Kirchen dazu bringen, Farbe zu bekennen und noch aktiver gegen den Klimawandel zu kämpfen.

Kirche soll Beitrag zum Klimaschutz leisten

"Uns ist es ein besonderes Anliegen, auch die Kirchen dazu zu bewegen, sich für Klimaschutz einzusetzen, weil Klimaschutz für uns zum Christsein unbedingt dazu gehört", sagt Georg Sauerwein, Mitglied bei "Christians for Future". Das Thema dürfe nicht mehr länger nur eines unter anderem sein, es müsse ganz oben auf der kirchlichen Agenda stehen.

Um 12 Uhr werden die Forderungen und Unterschriften ans Erzbistum München-Freising übergeben, am Nachmittag dann an die Evangelische Landeskirche in München. Auch an Vertreter der Bistümer Augsburg, Würzburg und Eichstätt werden am Nachmittag die Forderungen für mehr Engagement überreicht.

Geht es nach "Christians for Future", dann sollen sich alle Kirchenleitungen ab sofort auf nationaler und regionaler Ebene für Klimagerechtigkeit einsetzen, sich für die "Fridays for Future"-Forderungen starkmachen, proaktiv auf Politikerinnen und Politiker zugehen oder auch Demos und Mahnwachen organisieren. Außerdem, so fordern die "Christians for Future" weiter, sollen alle Kirchenleitungen in Bayern und Deutschland die eigenen Hausaufgaben machen: Kircheneigene Gebäude bis 2030 klimaneutral umrüsten, Ehren- und Hauptamtliche in Sachen Klimaschutz weiterbilden.

Christen engagieren sich gegen den Klimawandel

"Wir haben nur noch acht Jahre Zeit, bis das CO2-Budget für 1,5 Grad Erderwärmung ausgeschöpft ist", warnt Georg Sauerwein, Theologe und Mitglied der "Christians for Future" im BR-Interview. Der Theologe kritisiert, dass es für evangelische Landeskirchen in ganz Deutschland immer noch Standard sei, dass man Klimaneutralität lediglich bis 2050 anstrebe und liege damit sogar hinter den aktuellen Zielen der Bundesrepublik Deutschland. "In der katholischen Kirche gibt es zwar ein paar Vorreiter, aber auch hier gibt es in zahlreichen Bistümern noch gar keine Klimaziele", kritisiert Sauerwein. Vielerorts gebe es nicht mal Umweltbeauftragte. Positive Ausnahmen seien die Bistümer Köln, Augsburg und Freiburg, die sich zum Ziel gesetzt haben, bis 2030 klimaneutral zu werden.

Kirchen sollen kein Geld mehr für Öl und Gas ausgeben

In dem Forderungskatalog fordern die christlichen Klimaaktivisten auch, dass die Kirchen sich verstärkt öffentlichkeitswirksam und persönlich für Klimagerechtigkeit einsetzen, "dabei auch mal anecken und es riskieren, dass es böse Leserbriefe geben könnte", sagt Georg Sauerwein. Zudem fordern die "Christians for Future", dass die Bistümer und Landeskirchen in Zukunft kein Geld mehr für fossile Brennstoffe wie Öl oder Gas ausgeben.