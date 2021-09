"Christians For Future" melden sich in Würzburg zu Wort

Vor dem Würzburger Kiliansdom fand am Donnerstag eine Aktion von Christians For Future – "C4F" – statt. Wie bereits bei Fridays For Future, Eltern For Future und Großeltern For Future und Scientists For Future ist das Hauptanliegen der Mitglieder der Klimaschutz. In zahlreichen Städten begannen Christinnen und Christen deutschlandweit, ihre Forderungen nach mehr Klimaschutz öffentlich an Vertreterinnen und Vertreter von Bistümern und Landeskirchen zu stellen. Auch auf dem Würzburger Kiliansplatz, in der Nähe des Doms stellten Mitglieder der Christians For Future öffentlich Forderungen an Vertreter der Diözese Würzburg.

Die Forderungen an die Kirchen

Insgesamt zwölf Punkte für mehr Klimaschutz und Klimaverantwortung sollen Kirchen zum Handeln bewegen. Sie können unter drei großen Oberpunkten zusammengefasst werden:

Die prophetische Stimme der Kirchen: Kirchenleitungen sollen sich demnach solidarisch mit den Forderungen von Fridays For Future Deutschland zeigen und Worte und Taten folgen lassen. Umstellung des eigenen Handelns in den Kirchen: Die Landeskirchen und (Erz-)Bistümer setzen sich das Ziel, bis zum Jahr 2030 Klimaneutralität zu erreichen. Haushaltsplanungen und Investitionsentscheidungen werden an diesem Ziel ausgerichtet. Bewusstseinswandel innerhalb der Kirchen: Die Kirchenleitungen sollen demnach kooperative Bündnisse fördern, die das Engagement für Klimagerechtigkeit in den Kirchen vorantreiben, wie das Ökumenische Netzwerk Klimagerechtigkeit.

Theologie-Professor betont Verantwortung der Kirchen

In Würzburg sprach sich unter anderem "C4F"-Mitglied und Theologe Prof. Dr. Stefan Silber von der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen für die Umsetzung der Maßnahmen aus: "Es geht darum, dass die Kirchen sich wieder sehr viel stärker einmischen in die Klimadiskussion. Das Zweite ist eher so nach innen gerichtet, dass die Kirchen noch viel stärker anfangen klimagerecht zu handeln, also durch Investitionen, dass man ökologisch handelt. Und das Dritte ist, dass durch Predigten und Bildungsarbeit das Bewusstsein für die Klimakatastrophe viel stärker vertieft und erweitert wird."

Umweltbeauftragter des Bistums zeigt sich aufgeschlossen

Auf dem Kiliansplatz war Christof Garonski anwesend. Der Umweltbeauftragte der Diözese Würzburg gab sich grundsätzlich offen für einen Wandel und ist sich der kirchlichen Verantwortung bewusst, sich stärker in Sachen Klimaschutz zu engagieren: "Umwelt ist auf jeden Fall eins der großen Themen, die in der Kirche eine Rolle spielen, klar! Wenn man davon ausgeht, dass Gott diese Welt geschaffen hat, dann ist das sein Werk. Und wir als Menschen haben eine gewisse Verantwortung dafür, dass dieses Werk erhalten bleibt. Und die Kirchen haben dabei eine besondere Rolle."

Ob und inwiefern die Würzburger Kirchen Konsequenzen aus den Forderungen von Christians For Future ziehen, bleibt abzuwarten.