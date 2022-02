Christian Ude: Normales Oktoberfest 2022 kann es nicht geben

Bereits 2020 und 2021 wurde das größte Volksfest der Welt wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Schausteller und Wirte, aber auch Besucherinnen und Besucher hoffen daher auf eine Wiederauflage im Herbst 2022. Noch im Juni vergangenen Jahres hatte Münchens aktueller Bürgermeister Dieter Reiter (SPD) erklärt, zwei Jahre ohne Oktoberfest seien genug. Er wolle eine Wiesn 2022.

Ude: Auch dieses Jahr keine Wiesn "der üblichen Art"

Doch Münchens Alt-OB Christian Ude bremst diese Erwartungen nun. Er geht davon aus, dass es auch in diesem Jahr keine Wiesn "der üblichen Art" geben wird. "Die Hoffnung auf ein ganz normales Oktoberfest müssen wir noch zurückstellen", sagte er beim Sonntags-Stammtisch im BR Fernsehen.

Er gehe davon aus, dass im Herbst die Corona-Inzidenzen wieder steigen und es dann auch wieder mehr Restriktionen geben wird. Natürlich sehne auch er sich nach einer normalen Wiesn, betonte Ude. "Aber ob man gleich sechs Millionen innerhalb von zwei Wochen auf einer Wiese versammeln kann und muss und darf, ist doch eine ganz schwierige Frage", sagte er. Hier müsse mit "gründlichem Nachdenken" und nicht mit "Muskelrollen" entschieden werden, so der Ex-OB.

Söder hält Volksfeste für möglich

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte in der vergangenen Woche im Zuge der Corona-Lockerungen gesagt, dass Volksfeste im Sommer wohl stattfinden können. "Wenn die Bundesgesetzgebung ausläuft, gibt es keine Möglichkeit mehr von Seiten des Staates, diese Art von Festen zu verbieten", sagte er. Explizit zum Oktoberfest äußerte sich Söder nicht.

Christian Ude meinte dazu, dass die letztendliche Entscheidung immer bei der Stadt München liege. Er sprach sich für dezentrale Lösungen wie die "Wirtshauswiesn" oder den "Sommer in der Stadt" aus, die sich in den vergangenen beiden Jahren bewährt hätten.

Die Entscheidung über das 187. Oktoberfest soll laut Angaben der Stadt München bis Mai fallen. Zuletzt waren verschiedene Lösungen im Gespräch, auch ein auf den Hochsommer vorgezogenes Fest. Dieser Idee erteilte der Stadtrat jedoch bereits eine Absage. Festleiter Clemens Baumgärtner (CSU) könne sich eher eine Wiesn für Geimpfte und Genesene vorstellen, sagte er im Januar.

Ude kritisiert Gerhard Schröder in Russlandfrage

In der Sendung "Sonntags-Stammtisch" ging es neben den Corona-Maßnahmen auch um weitere Themen der Woche. Dabei kritisierte Christian Ude seinen SPD-Parteikollegen und Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder deutlich im Hinblick auf dessen Äußerungen zum Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Schröder hatte der Ukraine "Säbelrasseln" vorgeworfen und sich auf der Seite von Russlands Präsident Wladimir Putin positioniert.

"Ich finde es entsetzlich, dass er sozusagen als Bewerbungsschreiben Putin als lupenreinen Demokraten bezeichnet", sagte Ude. Dieses "Fehlurteil" lasse ihn "erschaudern", so der SPD-Alt-Oberbürgermeister. "In welcher Realität lebt dieser Mann eigentlich? Ist er nur noch ein Lobbyist für einen anderen Staat?" Er vermutete, dass sich Schröder auf diese Weise nicht nur Geld verdienen, sondern sich auch an seiner eigenen Partei rächen will. "Ich denke, es ist eine Art Rache nehmen an dem Undank, der ihm zuteil geworden ist", sagte Ude. "Überwiegend Rache an der eigenen Partei, die ihn ja viel mehr geärgert hat, als es ein politischer Gegner kann."