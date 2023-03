Christian Kopp - der neue evangelische Landesbischof im Porträt

Christian Kopp, der Regionalbischof für den Kirchenkreis München und Oberbayern, wird Nachfolger von Heinrich Bedford-Strohm im Amt des bayerischen Landesbischofs. Der 58-Jährige setzte sich nach einem Wahlkrimi am Montag, der mit einem Patt endete, im zweiten Anlauf am Donnerstag mit 56 von insgesamt 102 abgegebenen Stimmen durch. Kopp sagte, er nehme die Wahl - wie alles in seinem Leben - "aus Gottes Hand", "mit Freuden" und "sehr großem Respekt" an.

Die vielen Wahl-Anläufe haben "Spuren hinterlassen"

"Wir alle haben anstrengende Tage hinter uns, und die hinterlassen Spuren", sagte Kopp. Er dankte den drei anderen Kandidierenden: "Auch für euch waren das unfassbar anstrengende Tage", so der künftige Landesbischof. "Jetzt müssen wir wieder zusammenfinden." Er sei aber überzeugt, dass die Synode trotz der beiden benötigten Wahl-Anläufe "beieinander ist", denn Kirche gehe in so herausfordernden Zeiten "nur gemeinsam". Trotzdem schwor Christian Kopp die Gläubigen auf anstrengende Zeiten ein. Kirche solle sich auf das konzentrieren, was sie ausmache, sagte er. Das sei etwa die Seelsorge, die im Mittelpunkt der kirchlichen Arbeit stehe.

Christian Kopp ist 58 Jahre alt und wurde in Regensburg geboren. Seine Kindheit verbachte er erst in Rummelsberg bei Nürnberg und dann in Garmisch-Partenkirchen. Dort feierte Kopp auch seine Konfirmation und machte sein Abitur. Er sei in einer großen Familie aufgewachsen mit drei Schwestern und vielen Cousins und Cousinen, schreibt Kopp auf der Website der Evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Danach ging es für ihn zum Studium nach München, Erlangen, Bern und Tübingen. Theologie habe er "gerne und leidenschaftlich" studiert, so Kopp. Beim Studium lernte er auch seine Frau kennen, die ebenfalls Pfarrerin ist. Mittlerweile sind die beiden seit 34 Jahren verheiratet, haben eine Tochter und zwei Enkelkinder. Ihr Sohn starb vor zwei Jahren im Alter von 26 Jahren.

Berufliche Stationen in Nürnberg, Ingolstadt und München

Seinen beruflicher Werdegang begann er als Vikar in Nürnberg, seine erste Pfarrstelle war im Süden Ingolstadts. Dann arbeitete er als Hochschulpfarrer in Nürnberg und drei Jahre als Projektleiter einer landeskirchlichen Kommunikationsinitiative. Am 1. Advent 2019 wird Kopp in das Amt als Regionalbischof von München und Oberbayern eingeführt. Er ist sportlich, liebt Fahrradfahren, Laufen, Skifahren, Tanzen, Schwimmen und Bergsteigen. Doch auch mit Musik, Theater, Lesen und Schafkopfen verbringt er gerne seine Freizeit.

Als klar wurde, dass Heinrich Bedford-Strohm aufhört, überlegte Kopp lange, ob er sich dieses Amt überhaupt antun wolle. Insidern zufolge kam seine Zusage zur Kandidatur spät. Als die Evangelische Kirche die vier Kandidaten für das Amt des Landesbischofs bzw. der Landesbischöfin vorstellte, sagte Kopp, er stehe für eine mutige und kreative Kirche. "Das Neue muss in die Welt, die Welt braucht das Neue", betonte er damals. Glaubwürdigkeit und Authentizität stehe für ihn an erste Stelle: "Mir reicht eine demütige Kirche, die das gut macht, was sie macht." Das zeige, "dass wir alle recht normal sind".

Christian Kopp: Kirche muss sich auf Umbau einstellen

Als Regionalbischof kennt er aber auch die schweren Aufgaben, die auf ihn zukommen: Eine angespannte Finanzlage, hohe Kirchenaustrittszahlen, Personalmangel. Er hat schon bei seiner Vorstellung die Synode auf Einschnitte vorbereitet: Die Kirche müsse sich auf einen Umbau einstellen, sich auf weniger Angebote konzentrieren. Dazu gehöre, dass man Sinnloses, aber auch Sinnvolles in Ehren verabschiede.

Kopp folgt auf den noch amtierenden Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, dessen Amtszeit nach zwölf Jahren am 31. Oktober endet. Bedford-Strohms Verabschiedung und Kopps Amtseinführung sollen am 29. Oktober 2023 in der Nürnberger St. Lorenzkirche stattfinden. Kopp wird dann den mehr als 2,1 Millionen evangelischen Christen in Bayern vorstehen.