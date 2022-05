Christian Eigler: Vom Fußball-Profi zum Gastronom in Schwabach

Der "Goldene Stern" ist seit Jahrzehnten eine beliebte Adresse für gutbürgerliche Küche im Herzen Schwabachs. Die ehemaligen Pächter setzen sich zur Ruhe. Jetzt übernimmt der ehemalige Fußballprofi Christian Eigler das Lokal am Königsplatz und baut momentan noch in großem Stil um. Vieles ändert sich, auch der Name. Aus dem "Goldenen Stern" wird schlicht und einfach "Der Stern".

"Ich hab` schon vor meiner Zeit als Fußballer gern in der Gastro gearbeitet!" Christian Eigler, Ex-Profi-Fußballspieler

Der "Stern" in neuem Gewand

Das Haus am Königsplatz in Schwabach ist denkmalgeschützt, ein Umbau ist somit nur begrenzt möglich. Aber Christian Eigler hat nicht nur auf dem Fußballplatz als Spieler und Trainer seine eigenen Ideen und Visionen, auch als Wirt bringt er seine Vorstellungen intensiv in die Innenarchitektur mir ein.

Es soll fränkisch gemütlich bleiben, aber gleichzeitig ein bisschen frischer, jünger und auch durchgestylter. Weinflaschen hinter Gittern, ein runder, vorstehender Tresen mit schwarzer Metallverkleidung, ein riesiges, aus der Wand geschlagenes Frauengesicht an der Wand. Ist es Sophia Loren? Es sieht danach aus, aber sicher ist sich Christian Eigler nicht. "Da haben die Gäste auf jeden Fall dann schon mal ein Thema, worüber sie sprechen können!", meint der Neugastronom.

Schwabach ist gespannt auf Restaurant und Küche

Christian Eigler ist höchst motiviert, auch als Wirt erfolgreich zu sein. Überall im "Stern" wird derzeit noch gewerkelt. Soundprofis verlegen Kabel für die Anlage, der Elektriker schraubt viereckige Quaderlampen in die Decke, im hinteren Speisesaal packt der Ex-"Clubberer" in Karton verpackte Stühle aus. Als waschechter Franke war Christian Eigler bei den Fußball-Fans in Fürth und in Nürnberg beliebt auf dem Platz und abseits vom Fußballplatz. Und jetzt kommt sein neues Engagement bei vielen Schwabachern auf jeden Fall gut an. Ein älterer Herr freut sich schon auf die Neueröffnung und hofft auf knusprige Schäufele, ein weiterer findet das eine gute Wirtswahl, immerhin komme der Eigler ja auch aus der Gegend, aus Unterreichenbach.

Vom Trainer zum Wirt

Als Neu-Gastronom profitiert Christian Eigler nicht unbedingt von einem "Promi-Bonus". Vielmehr geht es ihm wie vielen Restaurantbetreibenden: Ihm fehlt derzeit noch Service-Personal. Die Kernmannschaft habe er zwar beisammen, aber es seien noch einige Jobs offen. "Wer Bock hat, mit mir zu arbeiten, einfach über Instagram melden!", bietet Eigler an.

160 Außen- und 110 Sitzplätze innen – "Der Stern" ist Christian Eiglers größtes Projekt nach seiner Zeit als Fußballprofi. Seinen Posten als Trainer des SV Unterreichenbach wird er nach dieser Saison an den Nagel hängen, man könne nicht erfolgreich auf allen Hochzeiten tanzen, sagt er. Die Küche im neuen Restaurant soll weiterhin regional fränkisch bleiben. Schäufele, Schnitzel, aber auch mal etwas Ausgefallenes. Nach dem Essen dann noch ein Drink an der neu gestalteten Bar, darauf freut sich Christian Eigler besonders und darauf, dabei gemeinsam mit den Gästen auch mal in alten (Fußballer-) Zeiten zu schwelgen.