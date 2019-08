Christian Doleschal ist neuer JU-Landesvorsitzender in Bayern

Ein "geiles Gefühl", sagte Christian Doleschal direkt nach der Wahl zum neuen Vorsitzenden der Jungen Union in Bayern. Das gebe Mut und Rückenwind und vor allem auch die Stärke, die Interessen der jungen Generation durchzusetzen. Doleschal will die CSU "enkelfähig" machen. Das bedeute, den kommenden Generationen die Umwelt zu erhalten, aber sie auch finanziell nicht mit zu vielen Schulden zu belasten.

"Stabile Finanzpolitik ist ein Markenkern der Union, den die JU niemals aufgeben wird." Christian Doleschal, neuer Vorsitzender der bayerischen JU

Zudem erlebe er Angst bei der jungen Generation, dass "viele den Glauben an den Veränderungswillen der Politik" verloren hätten. Das beziehe sich auf die Rente, auf Vorsorge aber auch auf das Thema Eigenheim, so Doleschal. Mit dem Baukindergeld sei viel erreicht, aber, "wir müssen Einiges mutiger denken".

Gegen den Generationenabriss

CSU-Parteichef Markus Söder lobte Doleschal als "Starken und Guten". Der JU-Landesvorsitzende habe eine sportliche Aufgabe vor sich, in den nächsten Jahren keinen Generationenabriss zu haben, sondern in der Mitte Erstwähler zu binden und gleichzeitig Partner zu sein in die aktive Politik. "Das ist vielleicht schwieriger als es in den vergangenen fünf oder zehn Jahren war", so Söder.

Die Zeiten hätten sich verändert, so Söder. Demokratie sei heute viel schwieriger als vor 30 oder 40 Jahren. Er setze weiter auf die Verjüngung der CSU und forderte eine starke und lebendige JU.

"Wir haben in den letzten fünf Jahren viel zu viel Zeit mit uns selber verbracht." Markus Söder.

Vorgänger Reichhart: Doleschal steht für Aufbruch

Der bisherige JU-Vorsitzende Hans Reichhart wurde mit minutenlangem Applaus und Standing Ovations verabschiedet. Er gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge, sagt Reichhart. Sein Nachfolger sei jemand, der das Wichtige für die junge Generation über sein eigenes Wohl stelle. Doleschal verkörpere eine andere Politikgeneration und stehe für Aufbruch.

Christian Doleschal ist verheiratet und lebt mit seiner Frau in seinem Heimatort Brand im oberpfälzischen Landkreis Tirschenreuth. Er war Jurist in einem Bauunternehmen und sitzt seit Mai im Europa-Parlament.